publié le 02/09/2019 à 21:00

On connaît enfin les noms des 31 Bleus retenus pour la Coupe du monde de rugby organisée au Japon. Ce lundi 2 septembre, Jacques Brunel, le sélectionneur du XV de France, a dévoilé la liste des joueurs tricolores sélectionnés pour participer à la compétition qui débute le 20 septembre.

Louis Picamoles, l'un des joueurs les plus expérimentés du XV de France, a finalement été retenu, tout comme Yacouba Camara et Wenceslas. Les six joueurs évincés sont le pilier Dany Priso (La Rochelle), les 2e ligne Romain Taofifenua (Toulon) et Félix Lambey (Lyon), le 3e ligne François Cros (Toulouse), l'arrière ou ailier Vincent Rattez (La Rochelle), et l'ouvreur ou centre de Toulon Anthony Belleau.



Avants : Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Cyril Baille (Toulouse), Guilhem Guirado (Montpellier/cap.), Camille Chat (Racing 92), Peato Mauvaka (Toulouse), Emerick Setiano (Toulon), Rabah Slimani (Clermont), Demba Bamba (Lyon), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Bernard Le Roux (Racing 92), Paul Gabrillagues (Stade Français), Arthur Iturria (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Yacouba Camara (Montpellier), Charles Ollivon (Toulon), Grégory Alldritt (La Rochelle), Louis Picamoles (Montpellier).

Arrières : Antoine Dupont (Toulouse), Baptiste Serin (Toulon), Maxime Machenaud (Racing 92), Romain Ntamack (Toulouse), Camille Lopez (Clermont), Wesley Fofana (Clermont), Gaël Fickou (Stade Français), Virimi Vakatawa (Racing 92), Sofiane Guitoune (Toulouse), Yoann Huget (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Alivereti Raka (Clermont), Thomas Ramos (Toulouse), Maxime Médard (Toulouse).

Félix Lambey écarté, Ollivon et Baille suppléants

Picamoles, présent lors des Coupes du monde 2011 et 2015, affiche au poste de N.8 un profil unique de perforateur, capable d'avancer dans les défenses. Mais son manque de constance, d'endurance, de mobilité et les bonnes performances de ses concurrents avaient laissé planer un sérieux doute sur sa présence dans la liste des 31. Sa prestation vendredi contre l'Italie (47-19), dernier match de préparation, à convaincu le staff. "On l'a retenu parce qu'il a fait de belles prestations, a de l'expérience", a déclaré Brunel sur TF1. Par rapport au groupe de 31 provisoire annoncé le 18 juin, le sélectionneur a finalement décidé d'emmener un troisième ligne supplémentaire et de compter sur la polyvalence d'Arthur Iturria, "qui peut jouer deuxième et troisième ligne".

Lambey, passé à côté de son match en Ecosse le 24 août (défaite 17 à 14), notamment en terme d'impact physique, en fait les frais et est numériquement remplacé par Charles Ollivon, qui figurait initialement parmi les réservistes (comme Cros). "(Iturria) comme toute la troisième ligne a montré beaucoup d'allant pendant la préparation et les matches. Donc quand il a fallu faire les choix, il nous a semblé que Félix était un peu en retrait dans la préparation et dans les matches", a ajouté Brunel devant la presse. Hormis Ollivon, l'autre joueur promu du grade de suppléant à celui de partant est le pilier gauche Cyril Baille, sélectionné aux dépens de Priso. Baille n'était qui plus est arrivé qu'en cours de préparation, le 20 juillet, après le forfait sur blessure d'Etienne Falgoux. Belleau, Rattez, Taofifenua et donc Cros étaient eux réservistes.