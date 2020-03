Coronavirus : une courte majorité de Français pour le maintien de l'Euro et des JO

publié le 06/03/2020 à 18:30

Les précautions prises autour des événements sportifs en raison de l'épidémie de coronavirus sont adaptées, estiment 46% des Français, 21% d'entre eux considérant qu’on en prend trop et 33% pas assez. La majorité des personnes interrogées juge toutefois que les décisions prises sont incohérentes (51%) et mal expliquées (55%).

Les Français eux-mêmes comptent prendre des précautions : 53% de ceux qui avaient prévus de se rendre à des rassemblements vont l’éviter et 31% des sportifs vont éviter de pratiquer leur activité. Enfin, une courte majorité de Français souhaitent que l’Euro de football (59%) et les JO d'été de Tokyo (51%) soient maintenus.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 4 et jeudi 5 mars 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 606 amateurs de sport, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en quatre points majeurs.

1. Des précautions adaptées

Entre reports, confinements, annulations et huis clos, plus un jour ne passe sans que de nouvelles mesures soient annoncées pour éviter la propagation du coronavirus lors d'événements sportifs. Le cyclisme est particulièrement concerné. Certaines équipes sont encore confinées dans un hôtel aux Émirats, la Strade Bianche est annulée et Paris-Nice sera privée de plusieurs équipes.

Des courses à pieds comme le marathon et le semi-marathon de Paris ou les championnats de France de cross ont été reportées. De nombreux matchs de football des prochains jours pourraient avoir lieu à huis-clos. Le monde du sport doit lui aussi s’adapter à l’épidémie et respecter les mesures prises par les autorités. En font-elles trop, pas assez ou juste comme il faut ?

Les Français (46%) et les amateurs de sport (44%) considèrent en premier lieu que ces précautions sont bien adaptées. Mais la majorité d’entre eux ne se satisfait pas des mesures prises, soit en considérant que l’on prend trop de précautions (21% et 26%) ou bien qu’au contraire, on ne prend pas assez de précautions (33% et 30%).

Coronavirus : des précautions adaptées dans le milieu du sport

2. Des décisions incohérentes

Le jugement des Français sur les précautions prises le souligne : il n’est pas évident pour les autorités de contenter tout le monde. De fait, seule une courte majorité de Français (53

%) estiment qu’elles résultent d’une bonne analyse des risques encourus.



Mais les sondés sont surtout mécontents de deux éléments. D’abord, la pédagogie. 55% des Français et des amateurs de sport jugent en effet que les reports ou annulations sont mal expliquées. En d’autres termes, les raisons des précautions prises ne sont pas toujours comprises par les Français.



Ensuite, en matière de cohérence. 51% des Français et 55% des amateurs de sport estiment que ces décisions sont incohérentes, c’est-à-dire que la même règle ne s’applique pas aux mêmes types d'événements.

Cornovairus : des décisions incohérentes dans le milieu du sport

3. Changements de comportement

Plus d’un Français sur deux (53%) ayant prévu de se rendre à un rassemblement sportif dans les jours et semaines à venir nous confie qu’il évitera finalement d’y aller à cause du coronavirus. Ils sont 48% chez les amateurs de sport.



Les clubs, salles et terrains de sport devraient eux aussi connaitre des affluences plus faibles. Parmi les 54% de Français concernés, 31% comptent éviter de pratiquer son activité sportive régulière pour éviter d’être en contact avec du monde. C’est aussi le cas de 26% des amateurs de sport.

coronavirus : changements de comportement chez les Français amateurs de sport

4. Maintenir l'Euro et les JO

L’été prochain, deux grands évènements sportifs doivent se tenir. D’abord, du 12 juin au 12 juillet, l’Euro de football, organisé dans 12 villes et autant de pays à travers toute l’Europe. Puis du 24 juillet au 9 août, les Jeux Olympiques d'été de Tokyo, au Japon.



Faut-il maintenir ces événements et si oui, faut-il interdire le public ? S’agissant de l’Euro, 59% des Français et 66% des amateurs de sport souhaitent qu’il soit maintenu. La plupart préférerait que le public puisse entrer dans les stades (42% et 49%) mais 17% des Français et des amateurs de sport estiment qu’il faut que l’Euro se déroule à huis-clos. Près d’un quart des Français (26%) et des amateurs de sport (22%) souhaitent en revanche que l’Euro soit reporté. Ils ne sont que 11% et 8% à souhaiter l’annulation de la compétition.



Le souhait de maintien des Jeux Olympiques est plus faible mais reste majoritaire : 51% des Français et 57% des amateurs de sport sont de cet avis. Là encore, ils ne sont que très peu à envisager une olympiade sans public (14% des Français et des amateurs de sport). 28% des Français et 25% des amateurs de sport souhaitent que les JO soient reportés et 14% et 10% qu’ils soient annulés.

Coronavirus : une courte majorité de Français souhaite le maintien de l'Euro et des JO