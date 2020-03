Coronavirus : le marathon de Paris reporté au 18 octobre

publié le 06/03/2020 à 00:33

C'est un report qui ne manquera pas de frustrer de nombreux athlètes qui s'étaient préparés depuis de longs mois à l'événement. Le marathon de Paris, prévu le dimanche 5 avril, qui compte environ 60.000 inscrits, est reporté au dimanche 18 octobre en raison de l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a indiqué l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) dans un communiqué ce jeudi 5 mars.

Le semi-marathon de Paris, annulé samedi dernier à la veille du départ et organisé également par ASO, est quant à lui lui reprogrammé le dimanche 6 septembre. Concernant le marathon, la course reine de 42,195 km qui arpente les lieux emblématiques de la capitale avec son départ sur les Champs-Élysées, ses passages par l'Opéra, la Bastille, le Bois de Vincennes, Notre-Dame, la Tour Eiffel ou encore le Bois de Boulogne, ne pourra donc pas avoir lieu comme à son habitude au printemps, mais plus de six mois plus tard.

Cette course, qui est l'un des moments sportifs phares de l'année dans la capitale française, s'ajoute ainsi à la liste des épreuves sportives bousculées par le nouveau coronavirus, alors que la France compte 423 cas de contamination ce jeudi 5 mars et 7 morts depuis le début du mois de janvier.