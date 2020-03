publié le 06/03/2020 à 15:28

Conséquences économiques inattendues de l'épidémie de coronavirus qui se propage à travers le monde, les clubs de football italiens perdent des plumes en bourse. Depuis que les matchs sont reportés où se jouent à huis clos, les recettes sont en chute libre. La Juventus de Cristiano Ronaldo a ainsi perdu 6% à la bourse de Milan, jeudi 5 mars, et 32% depuis le début de l'année.

En France, on ne peut plus écarter la menace sur la Ligue 1, et de plus en plus d’événements sportifs sont annulés ou reportés, comme le marathon de Paris, décalé du dimanche 5 avril au dimanche 18 octobre. En outre, tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes dans un lieu fermé sont désormais interdits jusqu'au dimanche 31 mai.

Cela va forcément avoir des conséquences, à l'AccorHotels Arena de Bercy notamment, où la capacité peut dépasser les 15.000 personnes. Mi-avril est prévu le tournoi de qualification olympique des handballeurs français. La Fédération n'exclut pas de devoir rembourser plusieurs milliers de billets.

Le court Chatrier se transformerait en salle fermée de 15.000 places

Autre tournoi similaire : celui du karaté, en mai. Les dirigeants français sont prêts à abandonner Bercy pour une autre salle et organiser la compétition à huis-clos pour éviter de perdre de l'argent. Le basket y organise ses finales de Coupe de France le week-end du 25 avril. Il y a également les championnats d'Europe de gymnastique du 30 avril au 3 mai.

Toutes ces fédérations vont rencontrer prochainement le directeur des sports du ministère pour faire un point sur la situation. La problématique est identique pour Roland-Garros, prévu du 24 mai au 7 juin. Le toit du court central, tant attendu, est quasiment prêt. Mais son utilisation serait impossible en cas de pluie, un comble, puisque le court Chatrier se transformerait alors en salle fermée de 15.000 places.