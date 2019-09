Euro 2020 : dates, villes, participants, format... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 14/09/2019 à 08:02

À mesure que l'équipe de France avance (avec succès) dans sa campagne de qualifications, les questions s'installent dans les conversations. Quelles sont les dates de l'Euro 2020 ? Où a lieu la compétition ? La France fera-t-elle partie des favorites ? Le tenant du titre, le Portugal de Cristiano Ronaldo, est-il automatiquement qualifié ?

Après France-Albanie (4-1) et France-Andorre (3-0), cinquième et sixième match des Bleus dans les éliminatoires, voici donc un point complet sur la prochaine grande compétition de football pour les équipes nationales, qui sera à n'en pas douter l'un des temps forts de l'année sportive 2020.

Le 16e Euro de l'histoire (la Coupe du Monde 2018 était la 21e) aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020. Et pour la première fois de l'histoire, il n'aura pas lieu dans un ou deux pays hôte(s) mais dans 12 villes à travers le continent. L'UEFA a ainsi souhaité célébrer les 60 ans de la compétition.

De Bilbao à Bakou

Ces 12 villes sont, par ordre alphabétique, Amsterdam (Pays-Bas), Bakou (Azerbaïdjan), Bilbao (Espagne), Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie), Copenhague (Danemark), Dublin (République d'Irlande), Glasgow (Écosse), Londres (Angleterre), Munich (Allemagne), Rome (Italie) et Saint-Pétersbourg (Russie).

Pour la France, Lyon a un temps été candidate, avant que le président de la FFF Noël Le Graët ne souhaite son retrait. Initialement, une 13e ville avait été retenue : Bruxelles. Mais la capitale belge a été écartée en décembre 2017 par l'UEFA, en raison du retard pris dans la conception du nouveau stade Eurostadium (projet annulé depuis).

Les 12 villes hôtes de l'Euro 2020 Crédit : Thibaut Mazoufre

Dans le détail, Amsterdam, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin Glasgow et Londres accueilleront des 8es de finale et des matches de poules, Bakou, Munich, Saint-Pétersbourg et Rome des quarts et des matches de poules. Les deux demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley à Londres (il n'y a plus de match pour la 3e place à l'Euro depuis 1984). Au total, 51 rencontres seront disputées.

Le format à 24 reconduit

Comme en 2016 en France, la compétition réunira 24 participants, répartis en six groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe et quatre des six meilleurs 3es seront directement qualifiés pour les 8es de finale. La phase à élimination directe commence alors, avec une prolongation de deux fois 15 minutes en cas d'égalité puis une éventuelle séance de tirs au but.

Le tirage au sort de cette phase finale aura lieu le 30 novembre 2019 à Bucarest. 20 des 24 qualifiés seront issus des éliminatoires (les deux premiers de chaque groupe, la Turquie et la France pour l'instant dans le groupe H), les 4 autres seront connus après des matches de barrages.



Outre l'organisation éparpillée, une autre nouveauté marque cette édition 2020 : pour la première fois dans l'histoire du championnat d'Europe des nations, il n'y a pas de qualifié d'office pour la phase finale. Le Portugal, tenant du titre, doit lui aussi en passer par la phase éliminatoire, comme cela se fait pour le Champion du Monde depuis 2006.