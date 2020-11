PSG : l'image de Thomas Tuchel s'effondre chez les amateurs de football

publié le 14/11/2020 à 18:30

Thomas Tuchel est-il un bon tacticien ? 60% des amateurs de football répondent positivement, soit une chute de 21 points par rapport à février 2019 (81%). Un bon communicant ? Encore une baisse de 20 points ? L'entraîneur qu'il faut au PSG pour gagner la Ligue des champions ? Non, pour 58% des sondés.

L'image du coach allemand du PSG, en poste depuis la saison 2018-2019, s'est effondrée au cours des derniers mois, en dépit de la finale atteinte à Lisbonne en août dernier. Avec elle, c'est aussi l'image du club parisien qui recule, de 8 points chez les passionnés de foot, de 12 chez les Françaises et les Français en général. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 10 et mercredi 11 novembre 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 401 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Tuchel, image cabossée

Lorsqu’il a rejoint le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a très rapidement séduit le public français. Dès le mois d’octobre 2018, soit quelques semaines après son arrivée, 64% des amateurs de football estimaient qu’il était l’entraineur qu’il fallait au PSG pour gagner la Ligue des champions. Il y est d’ailleurs quasiment parvenu, perdant en finale en août dernier.

Malgré cette performance historique pour le club, l’image du coach allemand de 47 ans s’est totalement effondrée. On ne trouve plus que 60% des amateurs de football pour affirmer qu’il est bon tacticien. Ils étaient 81% en février 2019, soit un recul de 21 points. Plus largement, tous les critères testés il y a 21 mois se sont nettement dégradés.

Seul 52% des amateurs de football jugent aujourd’hui qu’il propose du beau jeu (- 27 points), 50% qu’il est bon communicant (- 20 points), 47% qu’il gère bien les égos des stars (- 19 points) et 45% qu’il est charismatique (- 14 points).

2. Il n'est plus l'homme de la situation

Résultat, ceux qui suivent le ballon rond de près ne sont plus que 41% à considérer qu’il est l’homme de la situation pour que le PSG remporte la Ligue des champions, contre 64% à son arrivée, soit 23 points de moins.

Les résultats récents de son équipe, notamment en Ligue des champions, sa communication plus agressive et ses choix contestables ont donc largement entamé le crédit de Thomas Tuchel, pourtant considérable à son arrivée.

3. La popularité du PSG se dégrade nettement aussi

Le Paris Saint-Germain a toujours été un club clivant, qui n’a jamais atteint de sommets de popularité chez les Français et les amateurs de football. Mais il était parvenu à améliorer son image progressivement ces dernières années. De 34% de bonnes opinions chez les Français et 49% chez les amateurs de football en novembre 2016, l’image du PSG s’était améliorée d’une douzaine de points pour culminer à 46% et 62% en février 2019.



Depuis, le Paris Saint-Germain a ajouté deux titres de champion de France à son palmarès et a surtout joué une finale de Ligue des champions, des résultats qui auraient pu faire encore progresser sa popularité. C’est pourtant tout le contraire qui s’est produit. Seuls 38% des Français et 50% des amateurs de football ont aujourd’hui une bonne opinion du club, soit respectivement 8 et 12 points de moins.

Thomas Tuchel n’est évidemment pas l’unique responsable de cette dégradation mais compte-tenu de l’effondrement de sa propre image et de sa visibilité médiatique, il ne peut y être totalement étranger.

4. Plus de crédit pour Leonardo que pour Tuchel

Le torchon brûle depuis plusieurs moi entre le Brésilien et l'Allemand. Leonrado, directeur sportif, reproche les choix tactiques et la communication du second qui, de son côté, a fait savoir ses déceptions sur le recrutement. Dans ce contexte, les amateurs de football ne tranchent pour le moment pas franchement en faveur de l’un ou de l’autre. À leurs yeux, le club doit conserver les deux hommes dans les semaines qui viennent.



Leonardo bénéficie néanmoins d’un peu plus de crédit que Tuchel. 65% des amateurs de football affirment que le PSG doit conserver le Brésilien tandis qu’ils ne sont que 58% à donner ce conseil concernant l’Allemand. Les sondés estiment peut-être que les blessures à répétition sont des circonstances atténuantes pour l’entraîneur parisien.

