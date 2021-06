9. Sophie Favier : "J'ai été sacrifiée. J'ai tout perdu"

Il a présenté le 20 Heures de France 2, animé de nombreuses émissions sur TF1 et Paris Première, interviewé les plus grandes personnalités. Le très discret Paul Amar, 70 ans, a marqué des millions de téléspectateurs. Sorti des radars médiatiques, le journaliste ne regrette pas pour autant le petit écran. "La télé ne me manque pas. Parfois le journalisme peut me manquer", confie Paul Amar. Radar est un podcast présenté et réalisé par Éric Dussart. Des entretiens exceptionnels avec celles et ceux qui ont fait la télévision. Animateurs, journalistes, politiques, mais aussi comédiens ou encore chanteurs... Grâce à la télé, ces personnalités ont connu une exposition médiatique aussi forte qu'éphémère. Alors, comment ont-ils vécu ce plein feu ? Mais aussi l'après, quand la lumière se fait moins forte et qu'une nouvelle vie se dessine ? Un podcast RTL Originals.