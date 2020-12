Paul Amar : "J'ai résisté aux effets dévastateurs de la notoriété"

publié le 18/12/2020 à 08:45

Il a présenté le 20 Heures de France 2, animé de nombreuses émissions sur TF1 et Paris Première, interviewé les plus grandes personnalités. Le très discret Paul Amar, 70 ans, a marqué des millions de téléspectateurs. Sorti des radars médiatiques, le journaliste ne regrette pas pour autant le petit écran. "La télé ne me manque pas. Parfois le journalisme peut me manquer", confie Paul Amar.

"J'ai toujours cloisonné ma vie privée et ma vie publique de façon très stricte, poursuit le journaliste. J'ai toujours vécu normalement, résisté aux effets dévastateurs de la notoriété. Certains de mes confrères et consœurs ont parfois confondu écran et miroir."

Pour ce nouveau numéro de Radar, Paul Amar qui s'était jusqu'à alors peu exprimé sur son éviction spectaculaire du 20 Heures de France 2 en 1994, revient sur l'"affaire" des gants de boxe. Le célèbre journaliste avait été remercié après avoir proposé des gants de boxe à Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen le 1er juin 1994, lors d'un débat précédant les élections européennes. Un débat que Paul Amar aurait été contraint de présenter.

Un débat présenté en "mode kamikaze"

"J'ai démissionné le matin-même", assure Paul Amar au micro d'Éric Dussart. Mais à midi, toute la rédaction (de France 2) s'est réunie. "Nous étions 200. Et les 200 m’ont prié de rester à mon poste. J'ai donc obéi à ma rédaction la mort dans l’âme", explique le journaliste.

Paul Amar présentera donc le débat en "mode kamikaze". Pourquoi les gants de boxe ? "C'était pour rappeler les règles de l’art : pas de coup bas."

