Emmanuel Chain : "Mon Graal dans la vie, ce n'était pas d'être à la télé"

publié le 26/03/2021 à 07:33

Il a été l'animateur emblématique du magazine Capital sur M6 pendant 15 ans. Emmanuel Chain, 58 ans, est aujourd'hui un producteur occupé et comblé, mais son nom reste encore lié à l'émission culte.

"Nicolas de Tavernost (président du directoire du Groupe M6) m'avait dit : 'On t'associera toute ta vie à Capital comme Bernard Pivot à Apostrophes'. Ce qui était très flatteur, déclare Emmanuel Chain dans Radar. Et d'une certaine façon, il avait raison parce que Capital a été une expérience extraordinaire. J'ai adoré la présenter (cette émission) et la produire."

Verra-t-on de nouveau un jour Emmanuel Chain aux commandes d'une émission de télévision ? "Cela n'est pas absolument mon souhait ou mon intention de faire une émission que j'incarnerais, confie l'ex-animateur vedette à Éric Dussart. Je l'ai fait un peu par hasard et avec plaisir aussi."

"Mon Graal dans la vie, c'était pas d’être à la télé, poursuit l'ancien présentateur de M6. Je pense qu'il y a des gens pour qui l'antenne est quelque chose d’absolument d'indépassable. Sans antenne, ils crèvent. Moi, je n’avais pas besoin d'antenne pour être heureux."

Emmanuel Chain et Éric Dussart en 2021 Crédit : Germain Sastre / RTL

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Radar est un podcast présenté et réalisé par Éric Dussart. Des entretiens exceptionnels avec celles et ceux qui ont fait la télévision. Animateurs, journalistes, politiques, mais aussi comédiens ou encore chanteurs… Grâce à la télé, ces personnalités ont connu une exposition médiatique aussi forte qu’éphémère. Alors, comment ont-ils vécu ce plein feu ? Mais aussi l’après, quand la lumière se fait moins forte et qu’une nouvelle vie se dessine ? Un podcast RTL Originals.