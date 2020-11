2. Bataille et Fontaine : brouillés pendant 2 ans, ils envisagent un retour à la télé

publié le 27/11/2020 à 08:35

En 2002, le duo emblématique, formé par Bataille et Fontaine, lance un programme qui marquera l'histoire de la télévision : Y'a que la vérité qui compte. L'idée : un anonyme fait face à un rideau, derrière lequel se trouve une personne qu’il connaît et qui veut lui parler... grand huit émotionnel garanti.

Le concept est souvent décrié, on parle de "télé-poubelle", de "commerce des larmes", mais l'émission rassemble jusqu'à 4 millions de téléspectateurs tous les lundis sur TF1, un carton pour une deuxième partie de soirée.

Chaque mois, Bataille et Fontaine reçoivent des milliers de demandes de personnes qui souhaitent y participer. Pour Laurent Fontaine, "ce n'était pas pour montrer leur tronche. Ceux-là on les repérait très vite. C'est parce que cette émission avait une vraie vocation".

Le duo s'est éloigné un temps, en raison notamment de divergences politiques. Mais il s'est retrouvé. Aujourd'hui, Y'a que la vérité qui compte connaît une nouvelle popularité : certaines émissions ont été publiées sur les réseaux sociaux et font un tabac. Et si Pascal Bataille et Laurent Fontaine envisageaient leur retour ?

Dans ce deuxième épisode de Radar, Pascal Bataille et Laurent Fontaine reviennent sur les moqueries et le succès qu'ils ont connu et se confient sur leur avenir au micro de Éric Dussart.

>> Radar est un podcast présenté et réalisé par Éric Dussart. Des entretiens exceptionnels avec celles et ceux qui ont fait la télévision. Animateurs, journalistes, politiques, mais aussi comédiens ou encore chanteurs… Grâce à la télé, ces personnalités ont connu une exposition médiatique aussi forte qu’éphémère. Alors, comment ont-ils vécu ce plein feu ? Mais aussi l’après, quand la lumière se fait moins forte et qu’une nouvelle vie se dessine ? Un podcast RTL Originals.