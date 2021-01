publié le 29/01/2021 à 08:45

Il a présenté Les Z'amours pendant 17 ans sur France 2 avant un divorce très douloureux. L'humoriste et animateur Tex avait été écarté par la seconde chaîne le 14 décembre 2018 après avoir raconté une blague traitant des violences faites aux femmes dans l'émission C'est que de la télé ! sur C8.

Sur le plateau, Tex avait déclaré : "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? Elle est terrible celle-là... On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois." Une sortie qui avait provoqué une vive polémique. Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, avait même fait un signalement au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, dénonçant une "blague indigne et irrespectueuse qui banalise les violences conjugales".



Pour Radar, Tex revient longuement sur son éviction des Z'amours : "Ce que j’ai géré en premier : c'est ma santé. Parce que si jamais vous vous laissez envahir par ça très vite vous avez une tumeur… J’ai voulu garder ma sérénité. J’ai beaucoup bougé, j’ai fait des spectacles… Je me suis protégé".



L'ancien animateur emblématique de l'émission estime qu'il a été victime d'un "acharnement disproportionné". Sa blague n'était pas "douteuse" selon lui. Elle était même "volontaire" et avait "un rôle pédagogique". Et l'humoriste de rappeler au micro d'Éric Dussart, qu'il s'agissait à l'origine d'un sketch qu'il faisait depuis plusieurs années sur scène "pour faire réagir les femmes". Pour Tex, c'est une "vanne des années 90" mais "aujourd'hui, elle ne passe pas".

