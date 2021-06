Sophie Favier : "Je me suis retrouvée sans rien... TF1 a été particulièrement minable"

Sophie Favier et son émission supprimée : "J'ai été sacrifiée. J'ai tout perdu"

Elle a été l'une des plus célèbres co-cogirls du Co-coboy de Stéphane Collaro, l'animatrice de Maxitête ou encore l'une des chroniqueuses de Coucou c'est nous aux côtés de Christophe Dechavanne.

Figure incontournable de la télévision des années 80-90, Sophie Favier revient sur les moments forts de sa carrière dans le nouveau numéro de Radar. Celle qui voulait devenir avocate explique notamment comment elle s'est retrouvée totalement par hasard sur le petit écran.

C’est une rencontre providentielle sur une plage de Saint-Tropez qui l'a amenée à la télévision. "Je rencontre la compagne de Stéphane Corbino qui était le producteur de Stéphane Collaro, confie Sophie Favier. Il me parle d'une émission qui n'existe pas encore, d'une chaîne que je ne regarde même pas… Je l'écoute avec amusement. Je fais un casting avec 2.500 filles sublimes et je me dis 'qu’est-ce que je fais là ?'"

Sophie Favier sera finalement choisie pour intégrer la trouver des co-cogirls du Co-coboy en raison de son petit défaut de langage.

L'arrêt brutal de "Sophie… sans interdits"

Au micro d'Éric Dussart, l'ancienne animatrice revient également sur l'arrêt brutal de son émission Sophie… sans interdits, après seulement un numéro, malgré un carton d'audience.

Selon elle, Gérard Louvin, le directeur des programmes de TF1 de l'époque, a pris cette décision le lendemain de la diffusion car il était aussi le producteur de Méfiez-vous des blondes ! avec Amanda Lear, qui était "furieuse". "J'ai été sacrifiée", estime Sophie Favier.



