Véritable touche-à-tout, il a tout présenté : des journaux télévisés, des jeux (Maxi Tête, Pentathlon), des émissions de divertissement, mais aussi et surtout les plus grands événements sportifs (la Coupe du monde de football, des matches de rugby, les Jeux olympiques).

Roger Zabel, 69 ans, passe aujourd'hui le plus clair de son temps sur l'Île-aux-Moines, en Bretagne. La télévision "ne la manque pas du tout" mais il la "regarde beaucoup". Pour Radar, l'ancien journaliste revient sur les moments marquants de sa carrière et évoque notamment une énorme bourde qui s'est déroulée alors qu'il présentait Télématin sur Antenne 2. Nous sommes en 1987, Sophie Davant débute sa carrière et présente la météo.

Avant de prendre l'antenne, Roger Zabel raconte à son équipe une blague sur les Hussards et les Uhlans. Puis en direct, Roger Zabel introduit la jeune journaliste avec la phrase suivante : "Sophie, bonjour, en tant qu'Hussard, quel temps va-t-il faire aujourd'hui ?" Ce à quoi, elle répond : "Et bien en tant qu'Uhlan, je vous dirai qu'il ne va pas faire très beau aujourd'hui..." Une belle boulette qui a failli coûter sa place à Sophie Davant et dont celle-ci avait notamment parlé dans On refait la télé.

"Je me dis, c'est pas vrai, elle ne l'a pas dit, explique Roger Zabel dans Radar. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'elle va le répéter. Or, en fait, elle n'avait pas du tout compris ma blague... Je pense alors qu’elle va se faire virer, que moi peut-être aussi ! Je souhaiterais ajouter à l'anecdote qu'il y avait un bureau à Antenne 2 où on gardait la copie de l'émission du jour. Et bien cette copie a disparu ! Et je sais qui l'a fait disparaître : Sophie Davant."

L'animatrice ne savait pas que d'autres copies existaient ailleurs, et c'est comme ça que la séquence a depuis fait le bonheur des bêtisiers.

Sa boule rasée inquiète les téléspectateurs

Roger Zabel revient également sur les rumeurs persistantes sur son état de santé. Notamment depuis son apparition en 2019 dans une émission célébrant les meilleurs moments de la télévision. L'ex-journaliste était apparu chauve, le teint pâle.

"J'avais dû rassurer les gens, confie Roger Zabel. Il se trouve qu'après mes années Eurosport, je me suis mis à perdre mes cheveux de manière importante. Je me suis retrouvé à l'antenne avec ma boule rasée, c'est vrai que c'est un choc pour les gens ! C'était parti : je suis en chimio, etc… Je rassure les gens, je suis toujours vivant !"



