publié le 28/03/2021 à 07:02

Il a été le présentateur emblématique de Capital pendant 15 ans. Emmanuel Chain a lancé ce magazine alors qu'il n'avait que 25 ans et aucune expérience à la télévision. "Avant, j'étais dans le marketing, je travaillais chez Danone, et j'ai eu envie d'être journaliste. Et à 25 ans, je n'avais rien à perdre."

L'ex-animateur rappelle les débuts du magazine de M6 diffusé à l'origine le dimanche soir, à partir de 22h20, juste avant le film érotique proposé à 22h30 : "Selon la durée du film de TF1, on pouvait faire des audiences qui variaient du simple au triple parce ce que beaucoup de téléspectateurs zappaient pour voir le film érotique et tombaient parfois sur cet ovni qu'était Capital !"

Certaines interviews d'Emmanuel Chain ont marqué les esprits, comme celle de l'humoriste Smaïn qui avait refusé de dire un mot sur le montant de ses droits d'auteur. Mis au défi par le comédien, l'animateur avait lui dévoilé son salaire de l'époque aux téléspectateurs.

"L'argent reste encore un sujet tabou et cela vient peut être, en France, d'une culture qui considère que l'argent, c’est sale, estime Emmanuel Chain. C'est dans l'inconscient français."

Aujourd'hui, l'ex-présentateur de Capital ne rêve plus d'un retour sur le petit écran. "Mon Graal dans la vie, c'était pas d’être à la télé", confie Emmanuel Chain dans Radar.



Emmanuel Chain et Éric Dussart en 2021 Crédit : Germain Sastre / RTL

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Radar est un podcast présenté et réalisé par Éric Dussart. Des entretiens exceptionnels avec celles et ceux qui ont fait la télévision. Animateurs, journalistes, politiques, mais aussi comédiens ou encore chanteurs… Grâce à la télé, ces personnalités ont connu une exposition médiatique aussi forte qu’éphémère. Alors, comment ont-ils vécu ce plein feu ? Mais aussi l’après, quand la lumière se fait moins forte et qu’une nouvelle vie se dessine ? Un podcast RTL Originals.