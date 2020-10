publié le 23/10/2020 à 08:35

Pendant 10 ans, Camille Raymond a incarné l'héroïne de l'une des séries les plus regardées en France : Justine, de "Premiers Baisers". Mais sa peur de l'instabilité du métier de comédienne la pousse à poursuivre ses études.

L'ancienne star du sitcom regardé par 8 millions de téléspectateurs a certes 530 épisodes à son actif, mais pas seulement. Camille Raymond peut compter sur une maîtrise de finance à l'université Paris Dauphine, et sur un master de communication à Sciences-Po Paris et à la London School of Economics.

Ces prestigieux diplômes la mèneront en stage en salle de marché dans les années 1990, alors que la série est en plein boom, (tous les traders la dévisagent !), puis au Fond Monétaire International en tant que directrice de la communication, une période pendant laquelle elle reprendra exceptionnellement son rôle dans "Les mystères de l'amour", avec l'accord de Christine Lagarde. Depuis près de deux ans, elle est au service communication de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

Camille Raymond, la quarantaine aujourd'hui, a réussi, contrairement à certains de ses anciens collègues, à se réinventer et à se détacher de cette période de surmédiatisation, dont elle garde de très bons souvenirs.

Dans ce premier épisode de Radar, Camille Raymond raconte au micro de Eric Dussart, comment elle a vécu cette exposition médiatique et comment elle a réussi à s'en éloigner pour faire carrière.

