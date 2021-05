Arlette Laguiller : "Ma marionnette aux 'Guignols' ne me faisait pas toujours rire"

publié le 30/04/2021 à 06:32

Elle a été six fois candidate à la présidentielle, un record. C'est aussi la première femme a l'avoir été. Arlette Laguiller a marqué la vie politique française. Désormais en retrait, l'ancienne figure de Lutte ouvrière n'a pourtant rien perdu de ses engagements, de ses valeurs et de son franc-parler.

Arlette Laguiller fait partie de ces personnalités qui ont été "guignolisées". Au même titre que Jacques Chirac ou Johnny Hallyday, sa marionnette a marqué de nombreux téléspectateurs… "Les Guignols de l'info" lui ont ainsi donné un tic de langage en détournant un de ses discours de 1974 (le fameux "travailleuses, travailleurs…") qui est resté.



L'émission de Canal+ a également raillé la porte-parole de Lutte Ouvrière en la faisant se déplacer en mobylette ! Arlette Laguiller se déplaçait-elle vraiment de cette façon ? Pas du tout, c’est une pure invention. "Je n'ai jamais eu de mobylette, confie Arlette Laguiller dans Radar. Quand j'étais jeune, j'avais un camarade qui m’emmenait souvent en scooter, mais la mobylette non. Ça collait bien quoi…"

Si en elle sourit aujourd’hui, la marionnette des "Guignols" n'a "pas toujours" fait rire l’ancienne députée européenne. "Ils avaient laissé plus ou moins entendre que j'allais être très riche parce que comme vous le savez quand on a fait plus de 5% aux élections on est remboursés de ses frais de campagne… Ça m'avait un peu énervée, ils m'avaient représentée avec des bijoux. Ça, par exemple, j'avais pas aimé."



Arlette Laguiller et Éric Dussart dans "Radar" Crédit : Germain Sastre / RTL

Radar est un podcast présenté et réalisé par Éric Dussart.