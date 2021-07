En 10 ans François a pris plus de 60 kilos

Parlons-Nous

Lecture - 32m22s

François pèse plus de 125kg et ne peut pratiquement plus marcher. Depuis quelques années il doit utiliser une canne ce qui lui est très compliqué. Cette situation l'isole énormément, il ne sait plus comment faire pour s'en sortir.



