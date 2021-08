Terrasse : il constate de nombreux défauts sur sa terrasse mais personne ne bouge

Lecture - 2h12

Pierre, le 29 janvier 2019, paye la pose d'un marbre résiné sur sa terrasse extérieure, pour un montant de 7.780 €. Cette pose intervient en avril 2019, mais rapidement, Pierre constate que les grains se décollent et que le revêtement est mauvais.



Il contacte le S.A.V. de l'entreprise qui a réalisé les travaux et convient d'un rendez-vous le 11 septembre 2019. Un rafistolage est fait seulement le 22 octobre. On rebouche quelques trous de sa terrasse en lui disant que rien de plus n'est possible... Mais les dégradations continuent. Une expertise par une responsable S.A.V. en octobre 2020 est alors prescrite.



L'expertise dresse un rapport qui pointe certaines réparations à effectuer. Depuis, Pierre n'a plus de nouvelles et aucune intervention n'est prévue, sachant que la pose était garantie 2 ans, le délai est dépassé ! Depuis 2 ans, il se bat pour qu'on lui répare sa terrasse, afin qu'il puisse enfin en profiter.



