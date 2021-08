Fraude bancaire : 9.400 € sont virés sur le compte d'un inconnu, elle n'est pas remboursée

Paulette, le 25 janvier 2021, ne parvient pas à se connecter sur sa banque en ligne. En se rendant dans son agence, on lui évoque un problème général d'informatique. Mais, quelques jours plus tard, changement de décor. Le service fraude de la banque l'appelle.



Son interlocuteur l'informe qu'elle a été piratée et que son code personnel a été modifié. Après vérification, Paulette découvre avec stupeur que tous ses comptes ont été vidés. Bilan des courses : 9.400 € virés au bénéfice d'un inconnu.



Affolée, elle dépose plainte et lance dans la foulée des réclamations auprès de sa banque. Seulement, personne ne semble vouloir l'écouter. Pire, on lui dit qu'elle serait coupable de négligence. Pour son mari et elle, les économies d'une vie qui s'envolent. Paulette compte sur l'aide de Julien Courbet pour que la banque la rembourse intégralement.



