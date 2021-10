LA RÈGLE D'OR - Train annulé ou en retard : quels sont mes recours ?

Les usagers de la SNCF peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts, dans le cas de certains retards ou d'annulations ? À ce jour, des indemnisations, qui peuvent aller jusqu'au remboursement total du billet, et des bons voyages sont essentiellement proposés.



Mais plusieurs voyageurs ont déjà intenté des procédures à l'encontre de la SNCF en invoquant l'article 1217 et l'article 1231 du Code civil. Les explications de Maître Blanche de Granvilliers.



