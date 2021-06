Elle tombe malade à cause des hydrocarbures provenant de chez son voisin

Lecture - 1h24

Depuis août 2019, Christiane subit dans sa maison une pollution aux hydrocarbures. Le mur de son salon, mitoyen avec le mur du bâtiment de son voisin, est imprégné et taché. Il en résulte des odeurs quotidiennes et parfois insoutenables.



Un dossier a été ouvert en protection juridique, deux expertises ont eu lieu. La première, en février 2020, révèle que le fond voisin était une ancienne ferme et que des cuves d'hydrocarbure pour alimenter les machines agricoles devaient être présentes à l'époque.



Lors de la deuxième expertise, en septembre 2020, elle apprend qu'il faudrait faire une analyse du taux de contamination, estimée à 5.000 euros, plus un "curetage des maçonneries et du sous-sol" pour éliminer les hydrocarbures, estimé à minimum 15 000 euros. Elle a prévenu la mairie, qui lui a conseillé d'envoyer son dossier à la préfecture.



Ecoutez Ça peut vous arriver avec Julien Courbet du 24 juin 2021