Il avance 3.500 euros, le professionnel encaisse et disparait avec l'argent

Laurent, au printemps 2020, recherche un véhicule essence pour remplacer son vieux diesel. Le 20 juin, il pense trouver la perle rare sur Leboncoin. Pour éviter de voir cette si "belle affaire" lui passer sous le nez, il se rend chez le vendeur, un professionnel situé à 600 kilomètres de son domicile.



Laurent pense repartir au volant de la voiture. Mais, comme des retouches de peinture sont nécessaires et que le témoin moteur s'allume, il préfère s'abstenir pour le moment. En revanche, il convient avec le vendeur qu'il solutionne les problèmes et qu'il fasse passer le contrôle technique dans la foulée avant de le livrer le 11 juillet.



En contrepartie, Laurent accepte de régler le prix total du véhicule, soit 3.426 euros. Et il va malheureusement s'en mordre les doigts



