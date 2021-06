Sa voiture neuve a un défaut de conception mais le vendeur ne répare pas

Lecture - 1h22

Véronique, le 22 octobre 2018, achète un véhicule neuf 21.673 euros chez un concessionnaire de sa région. Pendant un peu plus de deux ans, elle roule sans encombre. Mais, le 2 février 2021, le voyant "surchauffe moteur" s'allume brusquement.



Véronique appelle immédiatement la concession. Celle-ci remorque la voiture et, le 11 mars, une expertise contradictoire se tient dans ses locaux. L'expert estime qu'il faut carrément changer le moteur. En cause, une non-conformité imputable au constructeur. Mis devant le fait accompli, le fabricant vous propose de prendre en charge 75 % des réparations, à savoir 10.474 euros sur les 13.966 euros.



Malgré le reste à charge de 3.492 euros, Véronique accepte le deal fin avril. À ce moment-là, les travaux doivent s'effectuer au bout de quelques jours. Malheureusement, l'approvisionnement des pièces nécessaires ne s'effectue pas comme prévu.



Ecoutez Ça peut vous arriver avec Julien Courbet du 17 juin 2021