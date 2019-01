publié le 03/01/2019 à 08:31

Parce que la nouvelle année est l'occasion de faire le bilan et avancer dans nos vies, RTL Girls vous souffle des résolutions on ne peut plus positives afin de démarrer 2019 du bon pied. Aujourd'hui, focus sur votre foyer, un lieu et un mot à faire rimer avec "engagé".



Dans l'inconscient collectif, la maison est le terrain des femmes... enfin plutôt la cuisine, la buanderie et autres endroits associés à des tâches ménagères d'intérieur. En France, une femme consacre 3h26 de son temps à ces corvées contre 2h pour les hommes, selon une étude de l'OCDE menée en 2016 et rapportée par le magazine Elle.

Les inégalités entre les femmes et les hommes se cristallisent dans les moindres recoins de la vie des Françaises. Au travail comme dans leur propre foyer, elles s'attaquent à leur qualité de vie et les enferment dans des schémas stéréotypés. Comment faire de sa maison un espace plus propice à l'égalité et à l'engagement ? Réponses avec ces trois résolutions à instaurer chez soi dès 2019.

1. En couple, je parle de la charge mentale à mon partenaire

Si les femmes passent le plus de temps à passer l'aspirateur ou nettoyer les vitres des fenêtres, elles sont également celles qui planifient le plus souvent les menus de la semaine, pensent à prendre rendez-vous chez le pédiatre pour le petit dernier, connaissent la marque de céréales préférées de leur aîné et sacrifient un samedi après-midi pour acheter les chemises de monsieur.



Tout cela n'a rien d'un super-pouvoir mais porte un nom : la charge-mentale, illustrée dans un court-métrage par Margaux Heller ou dans la désormais célèbre bande-dessinée de Emma. Vous avez constaté que dans votre couple, vous étiez celle qui faisait en sorte que la maison tourne ? Vous avez probablement besoin de vous sensibiliser, ainsi que votre partenaire (et vos enfants) à la charge mentale et mettre en place, tous et toutes ensemble, des mesures pour que vous ne soyez plus "en charge" de tout. Vous êtes un homme et vous lisez ces mots ? Épargnez à votre conjointe la charge mentale de justement mettre ce sujet sur le tapis de votre couple en prenant les devants.

2. J'adopte une écriture plus égalitaire et inclusive

L'écriture dite "inclusive" était sur toutes les lèvres en 2017. Passé la surprise et les polémiques à n'en plus finir, il est venu le temps de prendre du recul sur cette façon d'écrire ou de parler. Il s'agit ni plus ni moins de prendre en compte, dans son discours, toutes les personnes qui constituent une assemblée ou un groupe de personnes afin de n'exclure personne.



Le point positif : pour l'adopter au quotidien, vous faites comme vous voulez. Vous n'aimez pas écrire en utilisant des "points" ou des "tirets" ? Faites sans !

3. J'achète d'occasion et je minimise le neuf

L'industrie du textile est l'une des plus polluantes au monde. Alors pour réduire son impact carbone, pas d'autre choix : il faut passer au seconde main et minimiser l'achat de vêtements neufs. Des friperies aux applications spécialisées dans la revente telles que Vinted, voire le don comme Geev, vous permettront de consommer plus durablement.



Vous voulez en faire plus ? Adoptez cette façon de vivre au-delà de votre garde-robe en vous informant grâce à l'association Zero Waste France, qui fourmille de bonnes idées pour vous aider dans cet engagement.