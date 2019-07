publié le 02/07/2019 à 08:10

La pilule du lendemain, on croit la connaître, mais on se trompe. Selon le baromètre de Santé publique France, environ huit femmes sur dix connaissent le dispositif et savent qu'il est disponible sans ordonnance mais seulement 11% des femmes de moins de 30 ans l'ont déjà utilisée.

Bien souvent, les femmes s'imaginent qu'il faut l'utiliser dans les 24 heures, éventuellement dans les trois jours après un rapport. En réalité, la contraception d'urgence est possible jusqu'à cinq jours après le rapport même si c'est moins efficace. "C'est très dommageable qu'on l'ait appelée 'contraception du lendemain'", déplore Brigitte Letombe, gynécologue à l'hôpital Jeanne de Flandres à Lille.

"Ce qu'il faut retenir c'est que ça ne marche pas à 100% et qu'il faut donc bien s'assurer d'avoir des menstruations normales dans les 15 jours qui suivent, vérifier par un test de grossesse qu'il n'y ait pas un début de grossesse quand même", rappelle-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Intempéries - Les orages succèdent à la chaleur. L'Ardèche, le Cantal, le Gard, la Haute-Loire et la Lozère sont placés en vigilance orange. La tempête qui a touché la région Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit a fait une victime et 49.000 foyers sont toujours privés d'électricité.

Emploi - Le groupe Conforama prévoit de supprimer 1.900 postes en France en 2020, avec la fermeture de 32 magasins Conforama et de 10 magasins Maison Dépôt. En revanche, Amazon a annoncé l'embauche de quelque 1.800 emplois en CDI répartis sur ses 20 sites en France.

Mondial féminin - Trois jours après l'élimination de l'équipe de France en quart de finale face aux États-Unis, la capitaine des Bleues, Amandine Henry reconnaît un "échec". La première demi-finale qui opposera les Anglaises aux Américaines aura lieu ce soir à 21h à Lyon.