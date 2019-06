publié le 30/06/2019 à 12:38

Quand le soleil brille, il fait chaud. Et quand il fait chaud, vous transpirez et libérez donc des phéromones, ces substances chimiques qui alertent l'éventuel partenaire sur le désir qu'on éprouve pour lui où pour elle. Le soleil entraîne également des modifications hormonales. Il stimule notamment la sécrétion de testostérone, cette hormone de la libido, qui peut rendre les hommes charmants ou à l'inverse... lourdingues.

Quant aux femmes, elles vivent la chaleur comme "une stimulation érotique", écrit le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui relate une expérience qui a démontré que le froid pousse les gens à se replier sur eux-mêmes, tandis que la chaleur les fait changer de posture. Quand la température monte, les gens s'ouvrent.

L'amour, le sexe, c'est aussi une question de sens. L'été, il y a quand-même un sens qui fonctionne beaucoup plus que l'hiver : la vue. Aux beaux jours c'est la peau qui se dévoile et un peu de nudité qui s'exprime, avec les conséquences qu'on imagine. Selon le psychiatre, les hommes sont érotisés par la vision du corps où d'une partie du corps nue des femmes" et que simultanément, ce qui plait aux femmes ce sont les sensations corporelles que les éléments produisent sur leurs corps dénudés : le soleil, l'eau, la brise...