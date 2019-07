Michel Cymes explique les bienfaits de la lecture sur le cerveau

publié le 01/07/2019 à 09:20

À l'approche des vacances, n'hésitez pas à vous remettre à la lecture, une activité qui a tendance à se perdre mais qui offre de nombreux bienfaits. Selon les statistiques globales, 9 Français sur 10 ont eu un livre entre les mains au cours de l'année mais plus d'un sur trois ne lit jamais ou lit moins de quatre livres par an.

La lecture est excellente pour la santé notamment pour le cerveau. Grâce à l'imagerie médicale, on s'est aperçu que, pendant une séance de lecture, le nombre de connexions neuronales augmentent dans deux régions du cerveau : celle du cortex temporal gauche, là où s'opère la réceptivité de la langue et la région associée aux représentations sensorielles venant du corps.

Quand on lit ça demande un minimum d'attention et de concentration, le cerveau augmente donc mécaniquement son activité et le meilleur moyen de l'entretenir c'est de le faire fonctionner. La lecture est un très bon moyen de le maintenir en alerte d'autant que ses effets s'inscrivent dans la durée. Plusieurs expériences ont montré, toujours grâce à l'imagerie, qu'une fois que vous avez refermé un livre, le cerveau continue sur sa lancée c'est-à-dire qu'on garde en tête ce qu'on vient de lire. Ça fait fonctionner l'imagination, ça remplit la boîte à souvenir et donc ça renforce la connectivité neuronale.

Page web ou imprimée : quelles différences ?

La lecture d'une page web fait travailler les régions du cerveau liées à la prise de décision ou la résolution de problèmes. Une page imprimée, elle, sollicite les aires du langage, de la mémoire et du traitement visuel qui sont des zones cérébrales qu'il ne faut surtout pas laisser en jachère. De plus, la lecture sur internet est souvent fragmentaire, parfois polluée par des images voire par de la musique.