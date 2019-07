Qu'est-ce que le Zolgensma, le médicament le plus cher du monde ?

publié le 01/07/2019 à 17:16

Le Zolgensma est devenu le médicament le plus cher du monde : 2,12 de dollars l'injection unique, soit 1,9 millions d'euros. Ce médicament contre une maladie neuromusculaire génétique, est commercialisé uniquement aux États-Unis qui a autorisé sa mise sur le marché en mai dernier.

Le Zolgznsma lutte contre l'amyotrophie spinale, une maladie qui entraîne une atrophie des muscles des quatre membres et du tronc, et dans les cas les plus sévères limite l'espérance de vie à deux ans maximum. En France, on dénombre 120 nouveaux cas par an. Le traitement est extrêmement cher car il est fondé sur une avancée biologique inédite, réalisée en partie par des chercheurs français qui ont déposé un brevet en 2007, relate Slate.

Une demande d'autorisation a été faite auprès de l'Agence européenne des médicaments afin de commercialiser le Zolgensma en Europe prochainement. Elle devrait être accordée avant la fin de l'année 2009. Chaque pays devra alors négocier le prix du médicament avec Novartis, une multinationale pharmaceutique suisse.