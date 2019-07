publié le 02/07/2019 à 06:14

Les orages succèdent à la chaleur. Cinq départements sont en vigilance orange sur le Massif Central pour des orages potentiellement violents, mais plus aucun n'est à ce degré d'alerte pour la canicule, a indiqué Météo France mardi matin.

Il y avait lundi encore 13 départements en vigilance orange en raison des températures caniculaires mais il n'en reste à présent plus aucun. En revanche, de violents orages qui succèdent à cet épisode de chaleur extrême ont poussé Météo France à classer en vigilance orange le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard.



Dans ces cinq départements, les prévisionnistes anticipent pour mardi après-midi une "situation orageuse nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque important (une forte probabilité) de phénomènes violents".

Orages : Météo France place 5 départements en vigilance orange Crédit : Météo France

"Les orages du système sont forts et s'accompagnent de grêle, de fortes rafales de vent jusqu'à 90 à 100 km/h ainsi que de fortes pluies en peu de temps (localement 40 mm en moins d'une heure). En cours de soirée, le système se propage mais en perdant peu à peu de son intensité", prévient Météo France. Ces orages gagneront ensuite l'est de la vallée du Rhône d'une part, le Dauphiné d'autre part.



A l'approche d'un orage, il convient de se montrer prudent dans ses déplacements et ses activités de loisir, d'éviter d'utiliser le téléphone et des appareils électriques, et de se mettre en sécurité pour se protéger des effets de la foudre, souligne Météo France. Par ailleurs, les températures de mardi matin sont généralement inférieures à 20°C, hormis en basse vallée du Rhône et sur le cordon littoral de Méditerranée, où elles sont de l'ordre de 20 à 22°C