publié le 01/07/2019 à 11:42

"Aucune nouvelle infection en 2030". La mairie de Paris s'est fixé un objectif ambitieux pour lutter contre la transmission du sida. A partir de ce lundi 1er juillet, tous les laboratoires d'analyses médicales proposent le test de dépistage du VIH gratuitement, sans ordonnance et sans rendez-vous.



Le test est une prise de sang classique. Sur présentation de la carte vitale ou d'un numéro de Sécurité sociale, il est pris en charge par l'Assurance maladie sans aucune avance d'argent.



"Certains événements sont de bonnes occasions de faire le test", note le site vihtest.paris, notamment le début et la fin d'une relation amoureuse, la décision de ne plus utiliser de préservatif, le retour d’un voyage durant lequel vous avez eu des relations occasionnelles ou la pensée d'avoir été dans une situation à risques.

En cas de test positif

Un test confirmé positif signifie que vous êtes porteur du VIH. Dans le cadre de VIH TEST, votre biologiste médical vous proposera un rendez-vous à l’hôpital de votre choix dans les 48 heures, en lien avec votre médecin traitant si vous le souhaitez.

Généralement simples à prendre et bien tolérés, des médicaments arrêtent la progression de l’infection, protègent le système immunitaire et empêchent la transmission du virus lors des relations sexuelles. On ne guérit pas aujourd'hui du sida, mais les traitements permettent de vivre quasiment normalement.