publié le 11/03/2019 à 14:02

La sexualité n'est pas une ligne droite qu'il est facile d'emprunter. Parfois, le désir se fait moins présent et il n'a rien d'alarmant à cela. La libido varie en fonction des humeurs, du stress, du cycle menstruel ou de la période de l'année. Mais rassurez-vous, quand il y a une baisse de désir sexuel, cela n'a rien d'une fatalité. Si le sexe vous manque, il existe alors plusieurs façons de retrouver votre flamme intérieure.



Qu'il s'agisse de mieux dormir, d'apprendre à réveiller votre corps, vos sens ou de renouer le dialogue avec votre partenaire, plusieurs astuces vous permettront de partir en quête de votre libido et de la retrouver.

Vous pouvez tester pas à pas ces astuces ou piocher ce dont vous pensez avoir besoin. Rappelez-vous que l'important est de chercher une ou des solutions sans vous mettre la pression. La sexualité est complexe et accepter que, parfois, elle n'est pas au rendez-vous, est un premier pas pour se la réapproprier.

1. En parler

Si vous n'avez plus trop envie de sexe, le premier réflexe à avoir est d'en parler. À votre partenaire en premier lieu, pour qu'il ou elle comprenne que le problème ne vient pas de lui, qu'il n'y a d'ailleurs pas de "problème" mais plutôt que vous n'êtes pas dans une période propice aux relations sexuelles.



Ensuite, vous pouvez ouvrir le dialogue en couple ou en solo avec un ou une professionnelle de la santé sexuelle comme un ou une sexologue, un ou une sage-femme. Ces personnes sauront vous écouter, vous rassurer et vous guider vers ce dont vous avez le plus besoin en fonction de votre situation actuelle.



La baisse de la libido peut être due à de multiples facteurs et il convient pour vous de ne pas vous emballer vers une explication plutôt qu'une autre sans le recul qu'il est parfois nécessaire d'avoir.

2. Bien dormir

Selon une étude publiée dans The Journal of Sexual Medicine, la privation de sommeil peut avoir un impact négatif sur la libido des femmes. Moralité : si vous avez tendance à repousser l'heure du coucher au profit d'un dernier verre en soirée, d'un énième épisode de votre série préférée ou d'un autre chapitre du livre que vous êtes en train de dévorer, essayez d'écouter votre corps et d'y répondre dès les premiers signes du fatigue : c'est le moment de tomber dans les bras de Morphée.



Le week-end, profitez d'une ou deux heures de sommeil en plus pour interroger vos sensations : êtes-vous, à ce moment-là, plus connectée à vous et à votre désir sexuel ?

3. Interroger sa contraception ou sa médication

La baisse de la libido peut dans certains cas résulter d'une prise de pilule contraceptive ou d'un autre médicament comme des anti-anxiolytiques, par exemple. Si vous pensez que votre pilule est en cause, parles-en à votre médecin qui pourra adapter votre traitement ou vous proposer un autre moyen de contraception, comme le stérilet, par exemple.

4. Apprendre à déstresser

Stress et libido ne font pas bon ménage alors, si vous êtes de nature stressée, essayez donc de travailler de ce côté-là de votre personnalité pour retrouver le désir sexuel. Vous pouvez vous essayer au yoga, à la méditation, prendre rendez-vous pour un massage ou pourquoi vous inscrire à un cours de boxe ou de krav-maga si ce sont plutôt les activités sportives qui vous font du bien. L'important pour vous : ralentir, respirer et vous libérer de toutes les tensions qui s'accumulent dans votre corps et votre esprit.

5. Réduire son activité physique (si elle est intensive)

Mais attention, si une pratique est aussi excellente pour la santé que pour aiguiser son appétit sexuel, il convient de faire attention à ne pas tomber dans une pratique trop intensive, qui aurait justement l'effet inverse, a confirmé une étude menée sur un millier d'hommes uniquement.

6. Titiller ses points anatomiques

Dans certains cas, la baisse de la libido n'est qu'un endormissement du corps et le réveiller peut s'avérer plus facile que prévue, notamment grâce aux points anatomiques, ces endroits sur le corps qui déclenchent des réactions physiologies puissantes, expliquait le docteur Frédéric Saldmann au micro de RTL.



Exemple avec ce qu'on appelle le réflexe crémastérien : il suffit de faire courir le bout d'un doigt le long de la cuisse en direction de l'aine pour voir les testicules remonter ou les lèvres vaginales s'ouvrir. Un autre point plus connu se situe au niveau de l'oreille. Stimulez-le avec le doigt, les lèvres ou la langue, testez... et vous verrez.

7. Éveiller son sens de la vue

Les images ont un puissant pouvoir sur nos cerveaux et parfois, regarder une image érotique, contempler une scène d'amour fait grandir une zone de chaleur dans le bas-ventre. Pour vous aider, voici une compilation des meilleures scènes de sexe de films avec parfois des images crues ou de simples suggestions. Peu importe la façon dont ces scènes sont filmées, l'important étant qu'elles éveillent votre excitation.

8. Faire preuve de curiosité pour stimuler vos autres sens

L'érotisme est partout autour de nous et il n'y a pas que dans les films qu'on peut le trouver. De plus en plus de maisons d'édition publient aujourd'hui des livres avec de belles scènes érotiques (comme la collection "&moi" chez JC Lattès ou "Ma next romance" chez Albin Michel) tandis que des podcasts (tels que L'appli rose ou Voxxx de Olympe de G) ont pour mission de vous aider à jouir avec seulement du son.

9. Se déconnecter

Les smartphones sont une superbe invention pour maintenir le lien avec un partenaire ou pimenter un peu sa vie sexuelle grâce à l'envoi de sextos ou d'images érotiques par exemple. Mais lorsque les téléphones s'invitent dans vos draps à l'heure du coucher, que votre plateforme de streaming en ligne préférée prend trop de place dans vos soirées, le désir pour votre partenaire peut s'estomper.



Et si pendant les prochaines semaines vous décidiez de couper vos téléphones et Internet deux heures avant l'heure du coucher ? Peut-être que, face à l'ennui, vos corps sauront comment réagir pour vous occuper et retrouver votre envie d'éprouver et de donner du plaisir...