publié le 14/02/2019 à 18:32

En ce jour de Saint-Valentin, voici l'occasion idéale pour visionner, en ces temps hivernaux, certaines des plus belles scènes d'amour du septième art. Ces quelques idées de films à regarder en amoureux vous permettront, vraisemblablement, d'éveiller votre libido et de vous retrouver avec votre partenaire pour un moment tout aussi brûlant. La rédaction de Girls s'est donc penchée dans ses classiques pour vous offrir, au total, 9 scènes torrides et cultes à (re)découvrir.



La première scène est tirée du film 9 semaines et demi où Kim Basinger, alors aux prémices de sa carrière, drague Mickey Rourke en lui faisant un streap-tease. Devenue culte grâce à la musique "You can leave your hat on"de Joe Cocker, cette scène est idéale pour faire monter la température au début de votre soirée tout comme la scène pleine de complicité entre Patrick Swayze et Jennifer Grey dans Dirty Dancing.

Si vous voulez entrer directement dans le vif du sujet, les passage torrides des films Match Point de Woody Allen, nominé aux Oscars en 2006, où Jonathan Rhys-Meyers et Scarlett Johansson s'embrassent vigoureusement en plein air et sous la pluie ou bien Mr et Mrs Smith, où Angelina Jolie et Brad Pitt se réconcilient dans la cuisine avec sentiment, sauront vous convenir.

Enfin, 14 février oblige, comment ne pas citer le film Titanic et plus particulièrement la scène où Léonardo Di Caprio et Kate Winslet se retrouvent dans une voiture pour une scène sexuelle aussi torride qu’interdite, avec comme image culte, la main de l'actrice collée à la vitre embuée.