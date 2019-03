publié le 07/03/2019 à 13:34

Il paraît que les féministes sont des mal-baisées. Pourtant, inclure des valeurs engagées dans sa sexualité, que l'on soit un homme ou une femme, de toute orientation sexuelle, peut avoir des effets bénéfiques sur vos relations intimes ou par rapport à votre propre corps.



Rappel nécessaire : le féminisme est un mouvement qui vise à "l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société", selon le dictionnaire Larousse. Une personne féministe reconnaît donc que les femmes sont discriminées par la société et agit comme elle le peut pour rétablir une égalité entre tous et toutes.

Si l'égalité salariale, la lutte contre les violences faites aux femmes sont les combats dont on entend le plus parler aujourd'hui (et peut-être à juste titre), il ne faut pas oublier que le sexisme est partout. Il s'invite sous nos draps, dans nos relations avec les autres, nous-mêmes et c'est en cela que les valeurs du féminisme peuvent vous aider (si si, on vous le jure) à mieux vivre votre sexualité.

1. Ne plus avoir la pression du corps parfait

Plus on sera en accord avec son corps, mieux sera le sexe. Problème : les femmes comme des hommes doivent faire face à des injonctions sociétales disant comment leurs corps devraient être.



Des publicités aux films hollywoodiens en passant par la séries télévisées et autres discours médiatiques, les hommes sont en grande majorité montrés comme devant être puissants, forts, musclés, virils... tandis que les femmes sont réduites à des corps sexualisés, dénudés, jeunes, minces et blancs.



Le féminisme veut déconstruire ces stéréotypes, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Être féministe, c'est se détacher de cette pression du corps parfait et donc, par conséquent, éviter la poignée de complexes qui va avec.

2. L'égalité : une valeur qui fait jouir

Dans une relation sexuelle à deux (ou plus), le principe même d'égalité est une valeur on ne peut plus importante quand il s'agit de prendre du plaisir. Car même dans un rapport de domination clairement affiché (BDSM, par exemple), le respect et le fait de considérer l'autre comme son égal peut même vous aider à grimper au septième ciel. Quoi de plus excitant que de donner du plaisir à son ou sa partenaire et, inversement d'en recevoir également ?



Le sexe, quand il n'est pas masturbation, est un moment d'échange et c'est ce que tente de montrer depuis plusieurs mois le compte Instagram "T'as joui ?". Objectif : en finir avec le manque de considération de certains partenaires pour le plaisir des femmes.



Dans le cas d'un rapport de domination subi et non consenti, cela s'appelle une agression sexuelle, voire un viol en cas de pénétration et c'est tout ce que le féminisme ne prône pas.

3. Penser le sexe de manière plus inclusive

Olympe de G, réalisatrice de films pornographiques, racontait à RTL Girls qu'en arrivant à Berlin, elle souhaitait "faire du porno féministe, donner [son] point de vue de femme" et montrer qu'elle était fière de son corps comme de sa sexualité.



Mais au fur et à mesure qu'elle évoluait dans ce milieu, la réalisatrice a découvert de nombreuses autres problématiques, dépassant les siennes. Elle expliquait alors : "Dans la sphère du porno féministe berlinois, il y a beaucoup de gens qui s’identifient comme queer. Je me suis mise à parler de plein de choses que je ne connaissais pas comme la transidentité, la bisexualité et je me suis rendue compte qu’il y avait toute une myriade de gens qui ne se sentent pas du tout représenté-e-s par ce que tu vois dans 99% des vidéos Youporn".



Que vous regardiez ou non du porno, les images qu'il véhicule façonnent la sexualité d'aujourd'hui, comme le montre le documentaire Viva la vulva, diffusé sur Arte, mercredi 6 mars. Avoir une vision féministe de la sexualité, c'est se rendre compte que chaque corps est différent et que le plaisir peut et doit être l'affaire de tous et de toutes, peu importe sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou même la taille de ses petites lèvres.

4. Ouvrir son champ de possibilités

Une fois que vous avez déconstruit les stéréotypes liés aux corps masculins et féminins, vous pouvez alors ouvrir votre champ de possibilités en matière de sexualité. Les femmes ne sont pas des êtres fragiles qu'il convient de protéger, de pénétrer ou, pire, de posséder. Les hommes ne sont pas non plus que des êtres uniquement pénétrant dont l'honneur repose sur leur capacité à exprimer leur virilité.



En embrassant des valeurs féministes, les hommes pourraient par exemple explorer le plaisir prostatique, dévalorisé aux yeux de la société parce que assimilé à l'homosexualité. Et c'est bien connu, dans une société où le sexisme règne, les relations homosexuelles sont moquées, dévalorisées et considérées comme une "sous-sexualité".