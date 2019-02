publié le 25/02/2019 à 14:30

Youtube n'est pas forcément la première plateforme à laquelle on peut penser quand on cherche des informations sur la sexualité. Le site aurait même des soucis avec ces contenus puisque plusieurs vidéastes ont dénoncé l'année dernière une démonétisation systématique de leurs vidéos traitant de près ou d'un peu plus loin la sexualité et/ou le corps des femmes.



"Lorsqu’elles sont démonétisées, ces productions d’intérêt général n’atteignent pas leur public. Par ce simple acte, YouTube nous glisse à l’oreille que nous devrions avoir honte d’être des femmes qui s’expriment librement", avait dénoncé le collectif Les Internettes.

Des questions basiques aux expériences plus inédites, nous avons alors repéré 9 chaînes françaises qui bravent les idées reçues sur Youtube et s'attachent à enseigner à leurs abonnés des préceptes d'une sexualité positive, à l'écoute de son corps et de celui de son ou sa partenaire.

1. LéaChoue : sexe et lifestyle

LéaChoue parle de sexualité sur sa "chaîne éducative" YouTube depuis avril 2013. Entre des vidéos sur la sodomie, la première fois ou la contraception, Léa parle aussi d'amour, de rupture, de sa malchance amoureuse ou du harcèlement de rue. La chaîne de LéaChoue est suivie par 445.000 personnes.



La vidéo à ne pas rater : Plaisir féminin

La vidéo à envoyer à votre moitié : Être un bon coup au lit

2. Clemity Jane, la pro des sex-toys

Sur YouTube, Clémence s'appelle Clemity Jane et "parle de sexytoys, de cosmétiques sexy, d'accessoires et de jeux de couple... à la façon des youtubeuses beauté !", écrit-elle sur sa chaîne à l'univers rose-bonbon. La chaîne de Clemity Jane est suivie par plus de 97.000 personnes.



La vidéo à ne pas rater : Masturbation féminine

La vidéo à envoyer à votre moitié : Clito, mon ami

3. Queen Camille parle de sexe avec humour

Queen Camille est rédactrice sexo pour Madmoizelle.com. Sur sa chaîne Youtube, elle traite avec humour et intelligence de sujets sérieux ou plus décalés, bref, des plaisirs de la vie. Queen Camille est suivie par 67.000 personnes.



La vidéo à ne pas rater : Je teste le bondage (shibari) avec Marion Seclin

La vidéo à envoyer à votre moitié : Porno vs. vraie vie

4. Sexpédition, le compte de l'aventure sexuelle

On ne connaît pas son nom, mais celle qui se cache derrière ce compte YouTube promet que "pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de commuNIQUER. Un voyage au royaume du tabou, pour une sexualité plus positive, libérée du slibar, délivrée des préjugés." La chaîne de Sexpédition est suivie par 11.000 personnes.



La vidéo à ne pas rater : Orgasme clitoridien / vaginal ? LES DEUX !

La vidéo à envoyer à votre moitié : La culpabilité sexuelle

5. Parlons peu, mais Parlons ! avec ces deux Youtubeuses

Juliette Tresanini et Maud Bettina-Marie sont deux actrices et ont lancé leur chaîne YouTube en septembre 2015 avec un objectif : parler "de cul, de cul et encore de cul". Depuis, la chaîne un peu changé de ligne éditoriale mais conserve quand même sa mission principale : libérer la parole sur des questions liées à l'intime et à la sexualité. La chaîne de Parlons peu, mais Parlons ! est suivie par 615.000 personnes.



La vidéo à ne pas rater : La virginité côté "fille" - Les idées reçues

La vidéo à envoyer à votre moitié : La sexualité écolo

6. La ChroNique pour des contenus pédagogiques

Derrière La ChroNique, on retrouve Blaise qui fait "des vidéos pédagogiques pour parler de sexualités, bien-être, société... En partant de 0 !', idéal pour les personne souhaitant avoir les bases de la sexualité. La chaîne est encore jeune mais le contenu est prometteur. La ChroNique est suivie par près de 8.000 personnes.



La vidéo à ne pas rater : LA VULVE !

La vidéo à envoyer à votre moitié : LE CONSENTEMENT

7. Pure Human Soul, la (future) sexologue qui s'invite dans nos écrans

Chloé, 21 ans, s'est lancée dans l'aventure Youtube il y a moins d'un an. Elle y parle de sexualité et de psychologie et son credo est simple : briser les tabous. En formation en psycho-sexologie, Chloé rêve d'ouvrir son cabinet et ainsi "aider autrui à s'épanouir dans sa vie sexuelle". Sa chaîne, Pure Human Soul, est suivie par près de 310.000 personnes.



La vidéo à ne pas rater : Le sexe ça s'apprend ! Tout savoir et maîtriser cet art

La vidéo à envoyer à votre moitié : Conseils pour le sexe à plusieurs !

8. Ambr'Ouille, la youtubeuse qui va coacher votre vie sexuelle

Ambr'Ouill, coach en développement personnelle a 22 ans et utilise sa chaîne Youtube pour briser de nombreux tabous parmi lesquels certains sont directement lié à la sexualité comme la virginité, le porno ou encore les sextoys. La chaîne d'Ambr'Ouille est suivie par plus de 340.000 personnes.



La vidéo à ne pas rater : Comment ne plus avoir peur d'être NU(E) ?

La vidéo à envoyer à votre moitié : Les sous-entendus quand on est en couple

9. Dans ton Slip !, l'asso qui parle de sexualité de façon inclusive

L'association suisse Dans ton Slip ! a été créée en 2017 et propose sur Youtube des vidéos à la fois ludiques et pédagogiques dans l'objectif est simple : éduquer à la sexualité et à la santé sexuelle de la façon la plus inclusive possible. Pour ne rien gâcher, l'intégralité des contenus est accessible aux personnes sourdes et malentendantes.



La vidéo à ne pas rater : Des jeux solitaires au féminin

La vidéo à envoyer à votre moitié : Pourquoi je n'ai plus de libido ? Le désir dans le couple