publié le 06/03/2019 à 16:00

C'est un cri du cœur que l'on entend dès le titre de ce documentaire : Viva la vulva, diffusé ce mercredi 6 mars en deuxième partie de soirée sur Arte, raconte comment les parties génitales féminines ont été traitées au fil des cultures et des époques et offre un discours inspirant pour s'affranchir des diktats, ceux qui s'invitent jusque dans nos sexes féminins.



Des sculptures de déesses de la religion hindouiste aux sexes apparents, des insultes entendues dès la cour de récréation et faisant l'apologie du viol ("nique ta mère"), le tabou du sang menstruel, le fléau de l'excision, ou le mythe de la virginité...



Viva la vulva montre à la fois comment le sexe féminin continue à être diabolisé et dévalorisé et donne également la parole à des femmes qui tentent de faire évoluer les mentalités par leur travail de recherche scientifique, l'art ou le militantisme. Un documentaire à voir pour se réconcilier avec son intimité, éduquer les ados et ouvrir le champ des possibilités.