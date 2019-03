VIDÉO - Orgasmes : Clemity Jane livre son top 10 de la jouissance sexuelle

publié le 05/03/2019 à 17:38

Oubliez l'orgasme vaginal et clitoridien ! On le rappelle une bonne fois pour toute : cela n'existe pas. En revanche, quand il s'agit de sexualité et de plaisir, les orgasmes féminins se manifestent de différentes façons. Ils peuvent être intenses, furtifs, en mode pilote-automatiques et même vous faire éjaculer...



Clemity Jane, Youtubeuse spécialisée sur la sexualité, a sorti une nouvelle vidéo dans laquelle elle donne son top 10 des orgasmes dans un style qui vous rappellera les sketchs d'autres Youtubeurs bien connus tels que Norman fait des vidéos ou Cyprien.

Derrière la forme ultra-rythmée et les blagues qui fusent toutes les 10 secondes, Clemity Jane offre aux 108.000 personnes qui la suivent un propos on ne peut plus nécessaire sur la sexualité : on peut jouir de différentes façons, on peut ne pas jouir du tout et ce n'est pas grave, on peut jouir seule, à deux ou à plusieurs. Bref, cette vidéo est d'utilité publique, regardez-la et n'hésitez pas à la partager !