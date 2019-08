Les Françaises au lit : quel porno pour quelle femme ?

publié le 01/08/2019 à 07:52

Il y a la première vidéo que l'on regarde, celle qui dérange, étonne, dégoûte, celle qui excite ou bien qui indiffère... Les femmes peuvent avoir un rapport ambivalent aux images pornographiques. Elles constituent un support de masturbation ou une réflexion féministe, à l'image d'Alicia, 31 ans, qui raconte dans ce cinquième épisode des Françaises au lit comment elle utilise le porno pour "aller droit au but" et ne pas perdre de temps, parce que pour elle, "la vision d'images sexuelles stimule le cerveau".

Mais en y réfléchissant, la jeune femme reconnaît que ces scènes de sexe représentent bien souvent les femmes en situation de domination, dans des schémas répétitifs et caricaturaux, qui manquent alors de diversité. Elle avoue même "culpabiliser" parce qu'elle a pris du plaisir avec "quelque chose qui n'est pas en accord avec ses valeurs".

Alix, 20 ans, a fait ce même constat et c'est pour cela qu'elle préfère se pencher sur les porno lesbien alors même qu'elle se définit comme hétérosexuelle.

C'est pour sortir de ces stéréotypes que la réalisatrice Olympe de G revendique un porno éthique et féministe et s'est mise à la création de podcast audio érotique avec Voxxx : car le porno peut se trouver là où on ne l'attend pas. Dans nos oreilles mais aussi dans la littérature, un autre support plébiscité par Alix.

Alice de son côté a rencontré le porno vers l'âge de 13 ans et n'a pas senti le besoin d'y retourner. Cette mère de 46 ans préfère s’appuyer sur le réel pour éveiller son désir et, dit-elle, célébrer son corps.

>> Les Françaises au lit, une série de témoignages à retrouver chaque jeudi de l'été. Cette adaptation du documentaire éponyme, diffusé sur Téva en 2018, aborde avec vous les tabous de la sexualité féminine à travers une parole libre et décomplexée. Un podcast RTL Originals.