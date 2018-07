publié le 28/05/2018 à 14:30

Elles s'appellent Virginie Despentes, Céline Tran, ou encore Ovidie. Leur point commun ? Elles ont écrit sur la pornographie des textes dans lesquels elles ne réduisent pas les actrices X à des objets sexuels. Elles ont réfléchi à comment cette industrie fonctionne, qu'elle impacte elle peut avoir sur la société, les hommes, les femmes, leur rapport au corps et à la sexualité.



Vous avez des idées toutes faites sur les vidéos porno ? Vous êtes simples consommateurs ou consommatrices ? Mais savez-vous ce qui se cache dans les coulisses d'un tournage X ? Avez-vous imaginé quelle genre de vie mènent celles et ceux qui y travaillent ? De quelle manière ils et elles défendent leurs droits ? Pour découvrir cet univers sous un nouveau jour, plongez-vous dans cette sélection de cinq livres avec au programme : trois essais, une autobiographie et une enquête journalistique.

1. "Porn Valley, une saison dans l'industrie la plus décriée de Californie", de Laureen Ortiz

Laureen Ortiz est journaliste. Correspondante aux États-Unis, elle a mené une enquête dans l'autre Hollywood, celui des films X. La journaliste a rencontré les protagonistes de ce milieu, des plus influents aux petites mains. Il y a celles et ceux qui se battent pour ou contre l'obligation du port du préservatif sur les tournages, et celles et ceux qui tentent de lutter contre les géants du Web.

Dans cette enquête racontée à la première personne, Laureen Ortiz plonge ses lecteurs et lectrices dans un monde où il ne manque pas de femmes puissantes. Exemple avec Phyllisha, ancienne actrice qui disparaît mystérieusement...



Porn Valley, une saison dans l'industrie la plus décriée de Californie, de Laureen Ortiz, éditions Premier Parallèle, mars 2018, 320 pages, 19 euros

2. "Ne me dis pas tu aimes ça", de Céline Tran

Elle est plus connue sous le nom de Katsuni : Céline Tran, ancienne actrice, a publié son autobiographie dans laquelle elle raconte ce qui l'a amené à devenir l'une des plus grandes star du X. À travers une écriture simple, honnête et crue, cette actrice multi-récompensée revient sur son éducation stricte, sa découverte de la sexualité, ses débuts en tant que danseuse puis ses premières expériences sur un plateau de tournage.



Céline Tran raconte le plaisir de jouer, le déclin de l'industrie, et livre un message on ne peut plus féministe : le droit aux femmes de disposer de leur corps en toute liberté.



Ne me dis pas tu aimes ça, Céline Tran, éditions Fayard, mars 2018, 252 pages, 18 euros

Dans son livre sur l'autre Hollywood, Laureen Ortiz raconte le combat des pour et des contre du port obligatoire du préservatif sur les tournages Crédit : Unsplash/Andisheh A

3. "Libres !" de Ovidie et Diglee

"Le porno est un genre ultra normé et les gens qui en font partie ne sont pas du tout sexuellement libérés, très réactionnaires. Le porno n'est qu'un reflet exacerbé de l'ensemble de la société", confiait à RTL Girls Ovidie à l'occasion de la sortie de son livre, illustré par Diglee.



Dans ce Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels, Ovidie critique la pornographie pour sa façon de montrer volontiers sodomie ou éjaculation facile tout en invisibilisant le sexe pendant les règles par exemple. De nombreux tabous restent encore à percer tandis que le sexisme et les LGBTphobies sur les lieux de tournage sont encore bel et bien d'actualité, confiait encore Ovidie dans nos échanges.



Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels, Ovidie et Diglee, éditions Delcourt, collection Tapas BD, 4 octobre 2017, 96 pages, 18,95 euros

4. "King Kong théorie", de Virginie Despentes

Publié en 2007, ce premier essai coup-de-poing de l'écrivaine française analyse avec finesse les répercussions de la domination masculine sur la société. King Kong Théorie aborde de nombreuses thématiques telles que les violences faites aux femmes, les injonctions que subissent les femmes au quotidien, la prostitution mais aussi, vous l'aurez compris, la pornographie.



Virginie Despentes parle du cinéma pornographique comme un "lieu de sécurité" pour la sexualité : les rôles sont prédéfinis, l'issue ne fait aucun doute, la jouissance est assurée et les hardeuses ont toutes le même profil, que Virginie Despentes compare d'ailleurs à des hommes hétérosexuels.



L'auteur de Baise-moi partage de nombreuses réflexions autour de cette industrie, où les femmes sont majoritaires devant la caméra, mais qui reste malgré tout puissamment contrôlée par des hommes.



King Kong Théorie, Virginie Despentes, éditions Grasset, octobre 2006, 160 pages, 6,10 euros

La couverture de "King Kong Théorie" de Virginie Despentes Crédit : Éditions Grasset

5. "Hardcore from the Heart", d'Annie Sprinkle

Virginie Despentes la cite dans son chapitre consacrée à la pornographie. Annie Sprinkle, ancienne actrice, artiste, réalisatrice, performeuse, écrivaine, militante féministe et l'une des militantes ayant conceptualisé l'écosexualité, a publié en 2001 une collection d'essais, d'interviews et d'extraits de ses performances artistiques.



Dans ce livre, Annie Sprinkle met l'industrie du X en face de toutes ces contradictions et réclame son droit à garder le contrôle sur son corps. L'artiste et écrivaine pose de nombreuses questions sur le cinéma pornographique ("le spectateur est-il toujours un voyeur ?", "à quel moment le corps féminin ne tombe pas dans la prostitution ?") et tente d'y répondre à travers ses réflexions et celles de ses invités.



Hardcore from the Heart, Annie Sprinkle, éditions Continuum International Publishing Group Ltd, juin 2001, 160 pages, édition épuisée (mais disponible d'occasion)