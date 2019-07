Les Françaises au lit : qu'est-ce que faire l'amour ?

publié le 18/07/2019 à 06:07

"J’avoue que pendant des années pour moi un rapport c’était : caresses, pénétration et orgasme". Céline a 35 ans et comme encore de nombreuses personnes, elle associait il y a encore quelques années le rapport sexuel à cette trilogie indissociable. Pourquoi d'ailleurs la remettre en question ? C'est celle que l'on voit dans les films pornographiques, celle dont on parle dans les dîners entre amies et celle que véhicule l'inconscient collectif.

Pourtant, une autre vision de la sexualité est portée par des personnes qui souhaitent sortir de ce schéma imposé et limité. Selon elles, cette vision du rapport sexuel place la pénétration et l'orgasme masculin au cœur des échanges... quitte à laisser de côté le plaisir sexuel de la femme ? (spoiler : le plus souvent, oui)

La sexologue Axelle Romby explique dans ce quatrième épisode des Françaises au lit qu'un rapport sexuel est fait de "contacts" physiques entre deux personnes. Ils se situent notamment au niveau du sexe mais pas uniquement et n'implique en rien une pénétration obligatoire à chaque rapport. D'où le problème du mot "préliminaires" qui induit que les caresses dans le sexe ne servent qu'à "préparer" la femme au coït.

Danielle, Céline et Elody témoignent dans ce podcast de ce besoin nécessaire de redéfinir le rapport sexuel dans l'imaginaire collectif : "Qu’est-ce que faire l’amour ? ça va super loin en fait", s'interroge cette dernière. Vous avez quatre heures.

>> Les Françaises au lit, une série de témoignages à retrouver chaque jeudi à partir du 11 juillet. Cette adaptation du documentaire éponyme, diffusé sur Téva en 2018, aborde avec vous les tabous de la sexualité féminine à travers une parole libre et décomplexée. Un podcast RTL Originals.