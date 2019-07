publié le 11/07/2019 à 06:01

"À l’heure qu’il est, je serais zinzin si je ne m’étais pas masturbée !". Danielle, 74 ans, a découvert la masturbation à l'âge de 9 ou 10 ans. À l'époque, elle était en pension chez des religieuses et le sujet de la sexualité n'était pas du tout abordé au sein des familles et de l'école.

Pourtant, un jour, elle a une conversation avec une autre fillette, un peu plus âgée qu'elle. Cette dernière lui explique comment se toucher le sexe, à travers ses sous-vêtements. Danielle a son premier orgasme.



Elody, 40 ans, a vécu plus ou moins la même histoire. Sa rencontre avec la masturbation s'est faite grâce à la transmission d'une autre ayant déjà exploré ce plaisir. Mais après cette introduction, Elody laissera tomber la masturbation et attendra sa première grossesse pour y revenir.

De son côté, Iris, 20 ans, a eu un rapport compliqué à la masturbation jusqu'à récemment. Contrairement à ses amies, cette étudiante ne ressentait pas de plaisir en se masturbant. C'est grâce à son partenaire, qui a pris le temps de l'accompagner dans sa quête de plaisir, qu'elle a finalement réussi à dépasser ce blocage.

Aujourd'hui, les femmes sont moins démunies face à la masturbation, comme l'explique dans ce deuxième épisode des Françaises au lit la sociologue Janine Mossuz-Lavau, qui a écrit et publié en 2002 et 2017 deux enquêtes intitulées La Vie sexuelle en France. Les informations sont de plus en plus accessibles, la population mieux éduquée et ce, "quel que soit le milieu social", souligne la sociologue.

Mieux, la masturbation devient une pratique à part entière et permet aux femmes de découvrir leur corps ainsi que de prendre en main leur propre plaisir. Elody parle de moments "divins" tandis que Danielle revendique cela comme étant tout à fait "normale".

>> Les Françaises au lit, une série de témoignages à retrouver chaque jeudi à partir du 11 juillet. Cette adaptation du documentaire éponyme, diffusé sur Téva en 2018, aborde avec vous les tabous de la sexualité féminine à travers une parole libre et décomplexée. Un podcast RTL Originals.