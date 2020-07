Languedoc : cassoulet, pâté de Pézénas et vin... les spécialités du sud à l'honneur

et Jean-Sébastien Petitdemange

publié le 09/07/2020 à 14:46

RTL vous régale, c'est chaque jour une région, ses spécialités, ses incontournables, ses surprises, ses produits et ses petites pépites ! Aujourd'hui on va se balader sur la route de Carcassonne à Montpellier en passant par Narbonne, Béziers et Sète, à la découverte du Languedoc.

Le Languedoc est une incroyable terre de métissages depuis plus de 2000 ans. Romains, Wisigoths, Sarrasins ont élu domicile au gré de l’histoire. Certains sont partis, tandis que d’autres ont fait souche au fil du temps.

Le cassoulet sera évidemment à l’honneur dans cette émission, mais aussi les surprenants petits pâtés de Pézénas et la savoureuse Tielle sétoise. Pour accompagner ces plats, Jean-Yves Chaperon nous parlera de la richesse de ses vins du Domaine des chemins de Carabote. Luana s'attaque à un plat emblématique de la région, les encornets farcis et nous en propose une version italienne.

L'évidence : le cassoulet

L'origine du cassoulet remonterait au Moyen-Age où, durant la guerre de cent ans, la ville de Castelnaudary fut assiégée par les Anglais. Menacés de famine, les habitants mirent leurs ressources en commun pour nourrir les soldats afin de repousser les Anglais.

Ils mirent donc à mijoter des viandes, des saucisses, du lard et des fèves. Ce plat aurait redonné vigueur et courage aux soldats qui purent ainsi repousser les assaillants.

On découvre les secrets de préparation d'un bon cassoulet.

Le choix de Luana : Les encornets farcis à l'italienne

Luana Belmondo nous présente sa recette des encornets farcis à l'italienne.

Recette à retrouver sur le site de Cuisine AZ

La surprise : Les petits pâtés de Pézénas

Maxime Lallemand, producteurs de petits pâtés de Pézénas nous raconte l'histoire de ce plat étonnant aux saveurs indiennes.

En 1768, le Lord Robert Clive, gouverneur des Indes vient prendre un peu de repos dans le château de Larzac, non loin de Pézenas. Son cuisinier d'origine indienne lui confectionne ce petit pâté et ils font fureur auprès de Clive et de ses invités.Pour remercier les Piscénois de leur accueil, le Lord Clive offre la recette de ces petits pâtés aux pâtissiers de la ville.

L'ambassadeur : Jean-Yves Chaperon

Jean-Yves Chaperon, propriétaire du Domaine des chemins de Carabote, situé à 35 kilomètres à l’ouest de Montpellier, dans la région d’appellation des "Coteaux du Languedoc-Terrasses du Larzac" nous explique pourquoi ce sol si austère donne une aussi bon vin.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !