publié le 07/06/2019 à 14:07

Les fans peuvent enfin découvrir X-Men : Dark Phoenix, deuxième film de la saga X-Men à adapter la transformation de Jean Grey en Phénix Noir. Dans le film de Simon Kinberg, en salles depuis le 5 juin 2019, c'est Sophie Turner (Game of Thrones) qui incarne la mutante télépathe. Elle succède à Famke Janssen, actrice des trois films X-Men des années 2000.



D'ailleurs, Famke Janssen n'a pas manqué de commenter la sortie Dark Phoenix, qui offre une conclusion intimiste à cette saga de 22 films. "Je suis contente que le Phénix Noir ait son propre film car elle [Jean Grey] le mérite. C'est une histoire forte et importante dans les comics que nous avions peu exploiter dans L'Affrontement final. C'était quelque chose qui devait être raconté dans un film à part entière et c'est merveilleux que ce soit le cas [dans Dark Phoenix]", confie-t-elle au média américain Variety.

Reverrons-nous un jour Famke Janssen dans un film X-Men ? Depuis que les mutants sont de nouveau sous la bannière Marvel, après le rachat de la Fox par Disney, tout est possible. "Si quelqu'un me propose [de reprendre le rôle de Jean Grey], je pourrais y réfléchir", confie Famken Janssen à la fin de son entretien. Une déclaration qui pourrait ravir les fans nostalgiques de la première saga X-Men.