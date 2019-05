publié le 31/05/2019 à 10:42

Après Avengers, c'est au tour d'une autre saga des salles obscures de s'achever. Le 5 juin 2019 sortira Dark Phoenix, dernier volet de la récente trilogie X-Men démarrée en 2011 avec X-Men : Le Commencement.



Dark Phoenix sera centré sur les origines de la mutante la plus puissante de l'univers Marvel : Jean Grey (Sophie Turner). Télépathe et télékinésiste, la jeune femme va être imprégnée d'une force cosmique qui va bouleverser à jamais son histoire et celle des X-Men. "Au fil du film, nous réalisons que la science humaine ne peut pas expliquer la force de Jean. Mais, elle doit trouver un moyen de la contrôler, sinon elle détruira bien plus que ses amis et notre planète", résume le réalisateur Simon Kinberg au média Empire.

Voitures qui s'écrasent, flammes destructrices, yeux rouges... Une infime partie des pouvoirs de Jean Grey nous sont dévoilés dans les bandes-annonces du film. Quelles sont plus précisément les aptitudes de Jean Grey et qu'est-ce que le Phénix ?

> X-Men : Dark Phoenix | Bande-Annonce Finale [Officielle] VOST HD | 2019

Une mutante Omega dès son enfance

Dès son plus jeune âge, Jean Grey est une mutante de la classe Omega qui n'est autre que le Panthéon des 20 mutants les plus puissants du monde avec des pouvoirs démesurés. On y trouve, entre autres, Emma Frost (January Jones dans X-Men : First Class), Cable (Josh Brolin dans Deadpool 2), Legion (le fils de Charles-Xavier). Le Professeur X accède à ce niveau de puissance lorsqu'il utilise Cerebro, qui décuple ses facultés mentales.



Jean est une télépathe : elle peut lire, ressentir et entrer en connexion avec l'esprit des gens, leur projeter ses pensées et étourdir ses adversaires en leur projetant une force psionique. Également télékinésiste, elle peut voler, manipuler n'importe quels objets (même très lourds) ou des personnes et créer des champs de force qui la protègent des impacts de balles, entre autres. On ne connaît pas la limite de son potentiel et ses pouvoirs sont imprévisibles car ils sont liés à ses émotions et donc dangereux pour son entourage.

> Jean Grey using her powers - X-Men 1&2

Ses pouvoirs se manifestent lorsqu'elle a 10 ans. Une de ses proches, Annie, vient alors d'être mortellement percutée par une voiture alors qu'elles étaient en train de jouer. En la prenant dans ses bras, Jean ressent toutes les émotions d'Annie, qui succombe à l'accident. La connexion entre leurs deux esprits est telle que Jean manque aussi de mourir.



Un traumatisme qui la plonge dans un état catatonique et dépressif jusqu'à sa rencontre avec le Professeur X. Charles-Xavier comprend que l'adolescente ne contrôle absolument pas ses pouvoirs et érige des barrières mentales dans son esprit pour qu'elle ne puisse pas les utiliser. Dans Dark Phoenix, Jean va probablement comprendre qu'elle a été bridée par Charles Xavier pendant toutes ces années, ce qui va la pousser à quitter les X-Men et laisser libre cours à sa rage.

La Force Phénix décuple TOUS ses pouvoirs

La Force Phénix est l'une des plus anciennes entités cosmiques du monde Marvel, une manifestation de la vie, de la création et de la destruction qui se présente sous la forme d'un phénix enflammé. Une énergie pure bien plus puissante que de nombreux dieux de l'univers Marvel. Elle a besoin d'un hôte mortel pour pleinement libérer sa puissance. Au total dans les comics, le Phénix a possédé 28 personnages dont le plus célèbre n'est autre que Jean Grey.



Dans les comics, la Force Phénix imprègne Jean Grey lors d'une mission dans l'espace avec les X-Men [comme on peut le voir dans la bande-annonce]. La mutante se sacrifie pour sauver ses proches d'une explosion radioactive. La Force Phénix imprègne alors le corps de Jean et la protège des radiations, en la dotant de pouvoirs cosmiques fantastiques. Le Phénix prend l'identité de Jean, qui se retrouve dans une sorte de cocon psychique.

Jean Grey devient le Phénix Crédit : Marvel Comics

Avec la naissance du Phénix, Jean devient la mutante la plus puissante que le monde connaisse. Tous ses pouvoirs déjà phénoménaux sont décuplés : elle peut créer des flammes cosmiques, utiliser la puissance du Soleil, ressusciter tel le phénix qui renaît de ses cendres, donner la vie, mais aussi absorber l'énergie vitale d'une personne. Grâce à cette Force, elle peut aussi contrôler les pouvoirs d'autrui. Dans X-Men : L'Affrontement final, elle canalise ainsi les rayons de Cyclope qui ôte ses lunettes sans la blesser.

"Dark Phoenix", le Phénix destructeur

Les pouvoirs du Phénix attirent bien évidemment la convoitise de nombreux mutants. Le plus célèbre n'est autre que Mastermind, un puissant télépathe, membre du Club des Damnés. Il manipule l'esprit de Jean, qui devient une mutante assoiffée de pouvoirs. Pendant la bataille finale entre les X-Men et le Club des Damnés, Mastermind tue Cyclope. Jean est brusquement surprise de la disparition du lien qui l'unissait à Scott et reprend le contrôle de son esprit.



En deuil et traumatisée d'avoir été manipulée tout ce temps, Jean devient le Phénix noir, un être animé par la vengeance et la destruction. Les fans ont pu le découvrir dans X-Men : L'Affrontement final avec la prestation de Famke Janssen. Folle de rage, elle désintègre d'ailleurs le Professeur X, qui part en fumée devant Wolverine et Magnéto, impuissants.

> Dark Phoenix VS Professor X

Qui peut la vaincre ?

Si Dark Phoenix est la mutante la plus puissante du MCU, certains personnages peuvent la vaincre. Ce sont tous des êtres célestes, suprêmes, voire des dieux.



- Thanos avec le Gant de l'Infini : On a l'a vu dans Avengers : Infinity War, le Titan fou est invincible armé du Gant de l'Infini. Il a tous les pouvoirs des 6 Pierres de l'Infini (Espace, Pouvoir, Âme, Esprit, Temps et Réalité) et peut annihiler une planète entière, commettre un génocide d'un claquement de doigts. Thanos peut utiliser toutes les forces de l'univers pour contrer les attaques du Phénix, mais aussi manipuler son esprit grâce à la Pierre de l’Âme.

Thanos, l'ennemi des héros et héroïnes Marvel dans "Avengers : Infinity War" Crédit : Marvel Studios 2018

- Galactus : Destructeur de planètes, il possède un pouvoir cosmique étendu. Cependant, ce dernier est lié à son appétit : plus Galactus avale de planètes, plus il est puissant. S'il affronte le Phénix "le ventre plein", il peut la vaincre. N'oublions pas qu'il a donné naissance, par hasard, à quelques-uns des personnages les plus puissant de l'univers comme le Surfer d'Argent, Nova et Terrax.

Glactus est l'être le plus craint de tout le cosmos Crédit : Marvel Comics

- Doctor Strange : Le Sorcier Suprême a réussi à terrasser Dormammu, surnommé le Seigneur du Chaos, en l'emprisonnant dans une boucle temporelle. Il pourrait faire de même avec le Phénix, en utilisant la Pierre du Temps et ses connaissances des Sciences occultes pour l'enfermer dans une dimension parallèle.