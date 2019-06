"X-Men: Dark Phoenix" : les 6 détails des précédents films dont il faut se souvenir

publié le 04/06/2019 à 12:13

Avec X-Men: Dark Phoenix, c'est le grand reboot de la saga des mutants commencé en 2011 qui prend fin. Toujours sous le pavillon de la 20th Century Fox avant le récent rachat de la société par Disney, les X-Men ont refondé leur univers avec le bien-nommé X-Men : Le Commencement (X-Men: First Class).



Depuis, ce nouveau cycle compte quatre films : Le Commencement, Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix. Nous mettons de côté les autres films centrés sur Wolverine (Wolverine : Le Combat de l'immortel et Logan) ou encore Deadpool qui se passent dans le même univers mais sont très éloignés de l'intrigue de nos jeunes mutants.

Vous pouvez probablement comprendre X-Men: Dark Phoenix même si vous n'avez vu que quelques-uns des 11 précédents films X-Men, si vous avez lu des bandes-dessinés ou si vous êtes tombés sur le dessin animé X-Men: Evolution sur France 3 dans votre jeunesse. Les personnages, leurs relations et leurs pouvoirs ne devraient pas vous surprendre. Pour les autres, voici un petit rappel des épisodes précédents.

Où en étions-nous avant "Dark Phoenix" ?

Qui est le Phénix ? Nous avons déjà aperçu la puissance du phénix lors de la fin de X-Men: Apocalypse. Face à Apocalypse justement, Jean Grey débloque la totalité de ses pouvoirs. En lien télépathique avec le Professeur Xavier qui l'implore de libérer toute la force qu'elle a en elle, la jeune femme déclenche une puissance télékinétique sans rivale.



Entourée de deux ailes de flammes dorées, on peut voir Jean Grey utiliser pour la première fois la Force Phénix qui est en elle. "Tout est révélé", lance Apocalypse avant d'être pulvérisé comme s'il avait en face de lui une déesse. Il s'agit, dans l'univers Marvel, de l'une des plus puissante énergie connue. C'est cette force intérieure qui semble avoir attiré le "Phénix sombre" dans l'espace au début de Dark Phoenix. Les films semblent faire un distinguo entre les pouvoirs propres de Jean Grey et ceux de l’entité cosmique.

> Jean Grey vs Apocalypse - Fight Scene - X-Men Apocalypse (2016) Movie Clip 4K

Jean Grey est en couple avec Cyclope. C'est "le" couple des X-Men. S'ils ont toujours été ensemble, Jean Grey oscille souvent entre Cyclope (figure du prince charmant) et Wolverine (le bad boy). La première trilogie des films dans les années 2000 fait une place toute particulière à cette intrigue. Depuis le reboot elle n'est amoureuse que de Cyclope. La différence d'âge entre les acteurs qui jouent des adolescents et Hugh Jackman a sans doute retenu les réalisateurs de retenter un triangle amoureux discutable (et déjà-vu).



L'état de la relation entre le Professeur X et Magnéto. Ce sont les frères ennemis des X-Men. Le reboot est clairement centré sur leur amitié. Dans X-Men : le Commencement ils sont amis. Le professeur Xavier invite Magnéto à venir s'entraîner dans son école et veut même faire de lui un professeur. C'est un schisme idéologique qui vient séparer le télépathe et le maître des métaux. Le premier veut la paix avec les humains et une cohabitation équilibrée. L'autre veut punir les humains qui les traquent et une domination des mutants, plus évolués. Dans Le Commencement, les amis se séparent sur la plage de la Baie des Cochons après qu'Eric a provoqué la paralysie de Charles Xavier.



Dans Days of Future Past, le conflit reste entier entre les deux jeunes personnages mais les conséquences de leurs actions mènent à une alliance de la dernière chance avec les deux personnages âgés dans le futur. Dans Apocalypse, Magnéto aide le tyran qui manipule sa souffrance avant de finalement défendre son vieil ami face à un fou génocidaire. Au début de Dark Phoenix, les deux mutants sont donc en bons termes malgré leur passé.

> Magneto Betrays Apocalypse Scene ¦ X Men Apocalypse 2016 Movie Clip 4K +Subtitles

Qui est Mystique ? Incarnée par Jennifer Lawrence, il s'agit du personnage qui permet le plus d'illustrer le conflit entre Magnéto et le Professeur X. Dans les premiers films, elle était le premier lieutenant du cruel mutant incarné par Ian McKellen, mais dans le reboot elle est dans le camp du Bien. Sœur adoptive de Charles Xavier, elle est la seule capable de parler franchement au télépathe souvent convaincu par ses propres idées. Capable d'apaiser Magnéto et de bousculer les certitudes de Charles Xavier, elle est centrale. Hank McCoy (Le Fauve) est amoureux d'elle et elle est très proche des membre de la First Class dont Jean Grey.



Où sont Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart et les autres ? C'est le film Days of Future Past qui pourrait apporter un soupçon de confusion dans l'esprit des spectateurs à cause de son immense voyage dans le temps. Dans les premiers films, le professeur X et Magnéto sont des hommes âgés et les mutants comme Jean Grey, Cyclope ou Tornade sont des trentenaires voire des quadras.

Dans le reboot, depuis Le Commencement, ces personnages sont incarnés par un nouveau casting. La réalisation joue sur les époques pour donner du cachet aux films avec une ambiance seventies très bien travaillée. Days of Future Past s'amuse en mélangeant les deux castings pour créer une intrigue dans le passé et dans le présent. Apocalypse et Dark Phoenix, en revanche, sont parfaitement dans la continuité du Commencement. Ce sont James McAvoy, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence qui reprennent leurs rôles. Hugh Jackman, le trublion temporel vu pour la dernière fois dans Apocalypse, n'est pas de la partie. La nouvelle génération ne peut pas briller si l'ancienne marche sur ses plates-bandes.

> Wolverine Weapon X Scene | X-Men Apocalypse (2016) Movie Clip

Les mutants sont-ils acceptés ? Le grand thème des X-Men est l'acceptation des différences. Le combat des mutants a souvent été perçu comme un parallèle avec la lutte contre le racisme ou les LGBTphobies. Le gouvernement est, soit très hostile aux mutants (comme dans X-Men: l'Affrontement final, première apparition du Phénix au cinéma) soit il perçoit les mutants comme des super-héros. Depuis les exploits des X-Men et le triomphe de la ligne pacifiste de Charles Xavier dans les derniers films, les mutants sont respectés, voire adorés par le peuple américain. Dark Phoenix explore ce thème de l'héroïsme et de la célébrité.