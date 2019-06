"X-Men : Dark Phoenix" avait une autre fin (qui vous rappellera "Captain Marvel")

publié le 12/06/2019 à 22:32

Dark Phoenix ne devait pas se terminer par par le sacrifice de Jean (Sophie Turner) contre Vuk (Jessica Chastain), après que les X-Men soient embarqués dans un train vers un camp de détention. C'est Tye Sheridan (Cyclope) qui a donné la première version du final de Dark Phoenix, dans un entretien pour le média américain CinemaBlend.



Au départ, Charles-Xavier et Cyclope devaient se rendre au siège des Nations unies pour prévenir le Président des États-Unis en lui expliquant que les X-Men font face à une invasion extra-terrestre [les D'Bari] et que Jean Grey a été capturé par Vuk.

Jean Grey arrive ensuite devant les Nations unies et une bataille éclate contre les gardes. Sauf que les gardes sont en réalité "des Skrulls", comme le précise Tye Sheridan. Souvenez-nous, les Skrulls sont des extra-terrestres vus dans Captain Marvel. Ils sont arrivés sur Terre pour se cacher des Krees et peuvent changer d'apparences. Cylope est maîtrisé par les Skrulls, tandis que Jean Grey les bat un par un. "Elle fait ensuite ses adieux à Cyclope et à Charles-Xavier, avant de s'envoler dans l'espace", conclut Tye Sheridan.

Pourquoi la fin de "Dark Phoenix" a été changée

Si Simon Kingberg avait choisi d'introduire les Skrulls dans Dark Phoenix, c'était pour se rapprocher des comics. En effet, dans les bandes-dessinées, les X-Men combattent souvent ces aliens polymorphes. Mais, comme il l'a confié à CinemaBlend, il a préféré changer la fin sans les Skrulls pour arriver "à une conclusion plus solide et centrée sur l'équipe des X-Men".



Ce mouvement lui a aussi permis d'éviter que les fans ne comparent le film avec Captain Marvel, même si les D'Bari rappellent les Skrulls, puisque ce sont deux peuples extra-terrestres qui n'ont plus de planète et qui peuvent prendre n'importe quelle apparence. Reste maintenant à savoir si les fans pourront découvrir un jour cette première fin de Dark Phoenix.