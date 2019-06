Comment "X-Men : Dark Phoenix" s'affranchit de "X-Men : L'Affrontement final"

publié le 10/06/2019 à 10:00

Avec X-Men : Dark Phoenix, en salles depuis le 5 juin, c'est une saga X-Men de 12 films qui s'achève. Comme X-Men : L'Affrontement final, de Brett Ratner, sorti il y a 13 ans, Dark Phoenix est centré sur la mutante Jean Grey (ici incarnée par Sophie Turner) qui se transforme en une héroïne furieuse et incandescente. Les deux films ont tous les deux achevé une saga. Sont-ils à ce point semblables, comme certains fans ont pu le penser ?



Sur le papier, on pourrait penser que Dark Phoenix est une nouvelle version de l'Affrontement final, dans une temporalité différente et un casting plus jeune que Famke Janssen (Jean Grey - Le Phénix Noir), Patrick Stewart (Professeur X), Ian McKellen (Magneto) et Hugh Jackman (Wolverine). Dans les deux films, il est aussi question de la fureur de Jean Grey, ses pouvoirs surpuissants, sans oublier un conflit interne chez les X-Men.

Pourtant, Simon Kinberg, réussi à surprendre le public. Aussi bien le néophyte que le fan de la première saga réalisée par Bryan Singer et achevée par Brett Ratner. Quelles sont les intrigues scénaristiques qui ont permis à Dark Phoenix de voler de ses propres ailes ? Attention, la suite contient des spoilers sur l'intrigue.

L'invasion extra-terrestre

Jessica Chastain incarne Vuk, une extra-terrestre Crédit : Twentieth Century Fox

Si Dark Phoenix n'offre aucune complexité à Vuk et ses compagnons extra-terrestres, il permet au film de sortir de l'ombre de L'Affrontement final. En effet, pendant le film, on apprend qu'une espèce extra-terrestre a réussi à envahir la Terre en prenant la forme des humains (coucou les Skrulls de Captain Marvel) pour traquer la Force Phénix. Cette entité cosmique qui a détruit leur planète et leur espèce. Vuk (Jessica Chastain) est la seule à approcher Jean Grey. En comprenant que la mutante resterait fidèle aux X-Men, Vuk cherche donc à s'emparer de son pouvoir pour faire revivre sa civilisation anéantie, sur notre planète. C'est la première fois qu'un film X-Men passe dans la dimension cosmique.



Dans L’Affrontement final on reste sur Terre et la frontière entre les méchants et les gentils est plus difficile à cerner. D'un côté, les humains qui traquent les mutants pour les forcer à être "guéri" de leur gène X, d'un autre Magneto et ses fidèles qui veulent tuer tous les humains et encore de l'autre, Jean Grey, incontrôlable

La faute du Professeur Xavier

La jeune Jean Grey et Charles-Xavier dans les années 70 Crédit : capture d'écran YouTube

Dès le début du film, le Professeur Xavier est pointé du doigt. D'abord par Mystique qui lui reproche de mettre ses élèves de plus en plus en danger, pour sauver les humains et être le chouchou du président des États-Unis. Ensuite par Hank, qui lui reproche la fureur de Jean Grey et la mort de Mystique. Charles-Xavier est effectivement en tort, même s'il a agi "par amour". Il a volontairement bloqué les souvenirs de Jean Grey pour l'empêcher de revivre la mort de sa mère, qu'elle a déclenchée accidentellement et l'abandon de son père.



Lorsque Jean Grey découvre la vérité grâce à ses pouvoirs augmentés, Charles-Xavier refuse de reconnaître ses torts. Son ego piétine son amitié avec Hank. Il faudra attendre la dernière partie du film, lorsque Jean Grey est du côté de Vuk, pour que le Professeur X s'excuse et comprenne à quel point il a fauté.



Dans L'Affrontement final, Charles-Xavier n'est pas présenté comme un coupable. Certes, on découvre qu'il a effectivement bloqué une partie des pouvoirs de Jean dès son plus jeune âge, mais en aucun cas c'est cela qui a provoqué la colère de la mutante. Cela n'empêche pas Jean - Le Phénix de réduire en poussière son ancien mentor et ami, lorsqu'il la retrouve dans sa maison d'enfance. Dans Dark Phoenix, Jean Grey, lui pardonne.

Les mutants sont acceptés par la société

C'est une grande première dans l’univers des X-Men au cinéma. Pour la première fois, les mutants sont acceptés par l'opinion publique et considérés comme des super-héros. Ils sont même adorés et sont des modèles pour les enfants. Charles-Xavier a même un téléphone spécial qui lui permet de joindre directement le président des États-Unis. Tout ceci est possible grâce au final de X-Men : Days of Future Past. Mystique sauve le président des États-Unis et Bolivar Trask ne construit donc jamais ses terribles sentinelles, ces robots qui traquent et tuent tous les mutants sur Terre.



Cependant, à noter qu'après la mort des policiers par Jean Grey dans Dark Phoenix, les mutants sont de nouveau considérés comme dangereux. Ils sont emmenés dans un camp mutants, le cou et les mains enchaînés.

Dans L'Affrontement final, les mutants sont toujours traqués. Et cette fois, les humains passent à la vitesse supérieure : un sérum est inventé pour supprimer leur gène mutant "X". La société part du principe qu'elle doit guérir les mutants... C'est le début d'un conflit entre les hommes et les mutants, puis les mutants qui ont rallié Magneto contre les X-Men.

La fin transcendantale de Jean Grey

La Force Phénix Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les deux films, Jean Grey disparaît. Mais dans Dark Phoenix, c'est seule que la mutante parvient à canaliser ses pouvoirs. Lors de son combat final contre Vuk, Jean envoie sa pleine puissance pour la neutraliser. Une déflagration de pouvoir qui la réduit en poussière. Un sacrifice qui sauve sa famille X-Men, mais aussi notre monde. C'est le Phénix Blanc, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le ciel de Paris, lorsque Charles-Xavier et Erik jouent aux échecs.



Jean Grey meurt sous les griffes en adamantium de Logan dans L'Affrontement final. Elle parvient à calmer sa fureur quelques secondes lorsque Wolverine lui déclare qu'il serait prêt à mourir pour elle. Il est seul à pouvoir la tuer, puisque sa peau se régénère au fur et à mesure que les pouvoirs du Phénix Noir réduisent en poussières celles et ceux qui essayent de l'approcher, mutants comme humains.

Un film sur Jean Grey plus personnel

Sophie Turner incarne Jean Grey, l'héroïne de "X-Men : Dark Phoenix" Crédit : Twentieth Century Fox

Dark Phoenix offre une intrigue plus intimiste que L'Affrontement final à l'histoire de Jean. Son conflit intérieur vient de son père, qui l'a rejetée quand elle n'était qu'une enfant. Il la tient pour responsable de la mort de sa mère. Plus encore, il refuse de s'en occuper et la considère comme "malade" et "sans espoir".



Dans L'Affrontement final, elle est furieuse contre le Professeur X, qui reconnaît avoir verrouillé son esprit et son pouvoir pour éviter des catastrophes. Lorsqu'il tente de remettre les verrous en place dans l'esprit de Jean-le Phénix Noir, elle le désintègre. Dans Dark Phoenix, Jean en veut aussi à Charles-Xavier, mais elle trouve la force de lui pardonner et parvient seule à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Plus encore, elle seule décide comment les utiliser pour sauver les siens.



Dark Phoenix permet à Jean de s'émanciper complètement de Charles-Xavier et de Magneto. Un girl power qui fait du bien et se retrouve avec Mystique qui suggère au Professeur Xavier de renommer les X-Men en X-Women puisqu'elles font tout le boulot.

Dark Phoenix est ainsi un film X-Men qui réussit à achever sa saga, sans être un copier-coller de L'Affrontement final. Il faudra encore attendre un bon moment avant d'en savoir plus sur l'avenir des X-Men au cinéma, puisqu'ils sont de nouveau sous le pavillon Marvel depuis le rachat de la Fox par Disney.