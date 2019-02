publié le 27/02/2019 à 11:31

C'est un petit symbole qui fait beaucoup parler de lui dans The Walking Dead. L'épisode 11 de la saison 9, qui montre une nouvelle fois la violence d'Alpha, a aussi dévoilé un signe dessiné à l'arrière d'un panneau.



On le découvre sur la route qu'emprunte Ezekiel, Carol et les membres du Royaume, après avoir récupéré la lampe de projection du cinéma. Nos héros n'y prêtent pas attention, puisqu'ils se trouvent dans leur dos, mais la caméra s'attarde un moment sur ce symbole, preuve qu'il a une certaine importance. Il représente un V inversé, avec une barre horizontale sur le dessus. C'est la première fois qu'on voit ce genre de symbole dans la série.

Qui l'a réalisé et que pourrait-il signifier ? Pour le moment, la showrunner Angela Kang est restée évasive sur le sujet : "Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous découvriez bientôt ce que signifie ce symbole", confie-t-elle à EW. Cela n'empêche pas les fans de réfléchir. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Le symbole aperçu dans l'épisode 11 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

Le symbole des territoires des Chuchoteurs ?

C'est l'une des théories les plus populaires. Après tout, Alpha explique aux membres de la Colline qu'ils ont traversé les terres des Chuchoteurs, mais qu'il n'y aura pas de conséquences. Alpha ou son lieutenant Beta pourraient donc délimiter le territoire des Chuchoteurs en taguant ces étranges symboles.



Et comme les membres du Royaume viennent de le transgresser, Alpha pourrait entrer en guerre avec la communauté d'Ezekiel et Carol. Dans les comics, les Chuchoteurs attaquent effectivement les héros lors de la Foire, qui se termine dans un bain de sang.

Un lien avec les cicatrices de Michonne et Daryl ?

La cicatrice de Michonne découverte dans la saison 9 Crédit : capture d'écran OCS

L'autre hypothèse serait que ce symbole appartienne à un groupe encore inconnu et qui aurait un lien avec les cicatrices en forme de X de Michonne et Daryl. La saison 9 commence à dévoiler des indices sur ce qui a pu se passer pendant le saut de temps à la suite de la disparition de Rick. Des survivants auraient abusé de la confiance d'Alexandria ou de la Colline et la situation aurait dégénéré. Michonne et Daryl auraient été prisonniers des ces ennemis et mutilé.