VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10, épisode 14 : que dévoile le teaser ?

The Walking Dead 10x14 Trailer Season 10 Episode 14 Promo/Preview HD "Look at The Flowers"

publié le 24/03/2020 à 09:14

La lutte pour la survie continue dans The Walking Dead. L'épisode 14 de la saison 10 intitulé Look at the flowers (Regarde les fleurs) dévoile ses premières images dans un teaser intense et choquant. Attention, la suite contient des spoilers.

La guerre contre les Chuchoteurs est loin d'être finie malgré la mort d'Alpha dans l'épisode 12. Comme les fans pouvaient s'y attendre, Beta, le bras droit d'Alpha prend la tête des Chuchoteurs et prépare la revanche. Dans le reste du teaser, Carol refuse de suivre de Negan et ne veut pas probablement pas rentrer à Alexandria. Negan se retrouve plus tard nez à nez avec Daryl dans une maison isolée, probablement là où il a avait attaché Lydia, qui a réussi à s'enfuir. Daryl ignore encore qu'Alpha est morte et cela grâce au plan de Carol.

La suite du teaser de l'épisode 14 se concentre sur Eugene et sa folle mission pour partir retrouver Stéphanie, son interlocutrice mystère, qui fait probablement partie du Commonwealth. Eugene fait route avec Ezekiel et Yumiko à Charleston en Virgine-Occidentale, vers les gares de triages.