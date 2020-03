"The Walking Dead", saison 10 : un indice sur le retour des disparues de la grotte ?

Jerry, Magna, Connie, Kelly, et Aaron piégés dans la grotte de "The Walking Dead"

Alors que les fans de The Walking Dead attendent la bataille contre les Chuchoteurs, Norman Reedus (Daryl) vient de dévoiler un indice sur le sort de deux héroïnes. Magna (Nadia Hilker) et Connie (Lauren Ridloff) sont en effet six pieds sous terre après l'éboulement de la grotte. Attention, la suite contient des spoilers.

Connie et Magna sont-elles toujours en vie ? La question reste toujours un mystère depuis le retour de la saison 10 de The Walking Dead, après leur disparition à la fin de l'épisode 9. Aucune nouvelle des deux héroïnes dans l'épisode 10, ni dans l'épisode 11, puisque la bataille se prépare. Alpha (Samantha Morton) et sa horde encerclent la Colline et mettent le feu à la communauté.

Cependant, Norman Reedus aurait glissé un indice sur le futur sauvetage des deux survivantes dans un entretien rapporté par le média américain Comic Book. "Dog [le chien de Daryl qu'on a vu pour la dernière fois dans l'épisode 8 de la saison 10] devient un héros. Et je sais certaines choses où il va jouer un grand rôle", a confié l'acteur dans l'émission Talking Dead consacrée à la série.

Dog sauverait Connie et Magna

"Dog" et Daryl dans l'épisode 7 de la saison 9 Crédit : Gene Page/AMC

Avec cette déclaration de Norman Reedus, les fans peuvent comprendre que c'est bien Dog qui va réussir à sauver Connie et Magna des décombres. Depuis son apparition dans la série, il a prouvé son courage et sa loyauté envers Daryl, mais aussi son affection pour Connie. Il pourrait donc extirper les deux femmes des décombres et prévenir ensuite son maître. Reste à savoir comment ce sauvetage sera inclus dans les prochains épisodes, qui risquent d'être marqués par la destruction de la Colline, la défaite de nos héros et héroïnes et le départ de Michonne (Danai Gurira).