Audi Presents: Let It Go

publié le 30/01/2020 à 14:17

C'est l'une des publicités les plus appréciées de ce Super Bowl 2020. La marque Audi embarque Maisie Williams, l'interprète d'Arya Stark dans Game of Thrones, pour une balade à bord d'un véhicule électrique sur l'une des chansons les plus iconiques de Disney : Let It Go de La Reine des Neiges.

De la guerre contre les Marcheurs Blancs de Westeros à la chanson d'Elsa d'Arendelle, il n'y a qu'un pas pour l'actrice. À bord de son Audi électrique, Maisie Williams est coincée dans un bouchon, alors que les autres voitures polluent l'environnement et que la chaleur est de plus en plus suffocante. La marque allemande montre ainsi qu'elle passe du côté green de la voiture avec son modèle 100% électrique.

Maisie Williams ne se laisse dévorer par le stress et la frustration que peut ressentir un conducteur ou une conductrice coincé dans les bouchons et commence à entonner les premières paroles de Let it Go. Elle commence alors à rouler, sous les regards des passants qui se mettent eux aussi à chanter. Certains et certaines fans ne manqueront pas de remarquer un clin d’œil au Joker de Todd Phillips, lorsqu'un homme fait tourner une banderole publicitaire, comme Joaquin Phoenix dans le film en lice pour les Oscas 2020. Une pub qui vous remettra, encore, la chanson d'Elsa dans la tête pour le reste de la journée.